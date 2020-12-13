Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России

Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", - передает слова Поповой РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что речь идет о заражении пациента, которое привело к дальнейшей передаче вируса в России. При этом первыми в стране были выявлены три случая COVID-19, завезенные из Китая. Однако они не привели к распространению инфекции.