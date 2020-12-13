Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы

Почти треть работодателей планирует в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Увеличить зарплаты собираются 32% российских работодателей. Кроме того, 35% бизнесменов хотят в следующем году расширять штат. 15% опрошенных планируют ввести новую систему премирования сотрудников, а 9% - расширить варианты нематериальных бонусов.

Также работодатели собираются открывать новые направления деятельности (35% опрошенных), активно обучать сотрудников (23%), увеличить бюджет на рекламу и маркетинг (19%).

В опросе участвовали более 1,5 тысячи человек.