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13.12.2020 09:14
Рубрика: Экономика

Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы

Текст: Марина Трубилина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти треть работодателей планирует в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Фото: iStock
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Увеличить зарплаты собираются 32% российских работодателей. Кроме того, 35% бизнесменов хотят в следующем году расширять штат. 15% опрошенных планируют ввести новую систему премирования сотрудников, а 9% - расширить варианты нематериальных бонусов.

Также работодатели собираются открывать новые направления деятельности (35% опрошенных), активно обучать сотрудников (23%), увеличить бюджет на рекламу и маркетинг (19%).

В опросе участвовали более 1,5 тысячи человек.

Экономика Работа Зарплата

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