Россияне назвали любимые горнолыжные курорты

Специалисты опросили 2,6 тысячи человек и выяснили, какие курорты страны предпочитают россияне.

В топ любимых вошли сочинские курорты - их выбирают 33% респондентов. Из них больше всего голосов у "Розы Хутор" - 15%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Любят кататься в Шерегеше (Кемеровская область) 23% опрошенных. В Карачаево-Черкесской Республике 10% респондентов выделили курорт "Домбай", 8% - "Эльбрус", 6% - "Архыз".

Кроме того, 2,6% путешественников предпочитают курорт "Хибины" (Мурманская область), а 1,6% - "Абзаково" (Республика Башкортостан). По 1% голосов у курортов, также находящихся в республике Башкортостан: "Мраткино" и "Озеро Банное".