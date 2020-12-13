Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России финишировала четвертой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Победителями стали шведы, преодолевшие дистанцию за 1 час 16 минут 31,5 секунды.

Скандинавы ни разу не зашли в штрафной круг и затратили восемь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место досталось Норвегии (+5,7), третье - немцам (+44,1).

В составе российской сборной выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Наши биатлонисты отстали от лидера на 1 минуту 13,5 секунды, пробежав один штрафной круг и затратив девять дополнительных промахов. Следующий этап Кубка мира пройдет также в Хохфильцене с 17 по 20 декабря.