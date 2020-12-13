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Рубрика: Экономика

Все лишнее - на экспорт

Текст: Сергей Тихонов
В Минэнерго ожидают, что добыча нефти в России по итогам 2020 года сократится примерно на 8% по сравнению с прошлым годом - с 561 до 514 миллионов тонн. Основная причина не в пандемии и карантинах, а в участии нашей страны в сделке ОПЕК+.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

При всей нужности и полезности сделки для нефтяного рынка, негативные последствия от выполнения ее условий для России оказались серьезней, чем для партнеров по соглашению. Поэтому увеличение производства с 2021 года более выгодное для нашей страны решение, чем борьба за дальнейший рост котировок.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России, поэтому нужно продолжать работать в рамках сделки. Она позволила стабилизировать цены в предсказуемом диапазоне. В феврале они были 40-45 долларов за баррель, а сегодня 48-49 долларов за баррель", - сказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, мировой спрос на нефть частично восстановился, сокращение от докризисного уровня сейчас составляет лишь 6-7 миллионов баррелей в сутки.

Казалось бы снижение производства на 8% (около 47 миллионов тонн в год) не такое уж и большое. Но учитывая, что объемы внутреннего потребления нефти в России почти не меняются в течение уже 6 лет (285-290 миллионов тонн в год), основной груз сокращения лег на экспорт нефти. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 миллионов тонн нефти. От этого объема - 47 миллионов тонн, уже более 17%, и речь идет непосредственно о доходах бюджета страны. Понятно, что есть еще и нефтепродукты - бензин и дизельное топливо (половина отправляется на экспорт), но здесь также существует приоритет поставок на внутренний рынок.

Наша страна потребляет нефти больше, чем любой другой участник ОПЕК+. Саудовская Аравия, которая добывает почти столько же, сколько и мы, для обеспечения внутреннего рынка нуждается в 106 миллионах тонн нефти в год. Россия - в 136 миллионах тонн. Остальные участники ОПЕК+ далеко позади и даже не входят в первую десятку по потребностям внутреннего рынка. Хотя по экспорту в аналогичном списке их девять из десяти. Из неприсоединившихся стран в нем есть только Канада. Доля снижения экспорта нефти от объемов добычи в России из-за участия ОПЕК+ значительно выше, чем у всех остальных участников альянса.

В результате, сейчас наибольшее давление российская нефть испытывает на европейском рынке, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его мнению, в некоторой степени это компенсируется ростом спроса в Китае и других странах АТР, но и там давление может возрасти.

В Европе российскую нефть теснит экспорт из США и ближневосточных стран. Нам помогают наличие нефтепроводов и "заточенность" многих европейских нефтеперерабатывающих заводов под продукт нашего производства, но в случае роста спроса, недостаточность объемов наших поставок может привести к смене поставщика.

Фото: iStock
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С другой стороны, у России есть и преимущества, поскольку наша страна не так зависит от экспорта углеводородов, как остальные участники сделки. "В первую очередь, пострадают от сокращения страны с высоким бюджетным дефицитом: Судан, Бахрейн, Оман, Малайзия, Азербайджан, - говорит аналитик "Финам" Андрей Маслов. - Также важна и доля нефти в общем экспорте страны. Здесь сразу хочется выделить Саудовскую Аравию, так как в этой стране экспорт нефти составляет около 90% от всего объема и более 75% от поступлений в бюджет". Но все же, с точки зрения эксперта, в группу риска по этому параметру входят Россия, Ирак, ОАЭ и Кувейт, Катар и Алжир.

Значительный объем спроса на российскую нефть предъявляет Китай, что отчасти компенсирует сокращение спроса в Европе. Не стоит забывать и про Индию, которая накануне показала существенный рост спроса на "черное золото". На фоне пандемии коронавируса европейская экономика не нуждается в больших объемах нефти, в отличие от Азии, где пандемия уже не так свирепствует. Учитывая нарастающее восстановление Китая и постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в Индии, можно предположить, что именно эти две страны станут драйверами спроса на рынке нефти, считает Маслов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Правительство Вице-премьеры Сокращение добычи нефти Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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