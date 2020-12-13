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13.12.2020 15:28

Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на саммите по климату

12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией. Китайский лидер озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

Во-первых, по его словам, миру необходимо сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, что предполагает сотрудничество и взаимную выгоду. Во-вторых, странам следует быть более амбициозными и способствовать формированию новой системы управления климатом, при которой каждая сторона будет выполнять свою роль. Руководствуясь принципом "общей, но дифференцированной ответственности", все страны должны максимально активизировать действия с учетом своих национальных условий и возможностей, отметил он.

Фото: iStock
Китай внесет дополнительный вклад в защиту глобального климата

Си Цзиньпин также подчеркнул, что развитым странам следует увеличить поддержку развивающихся стран в области финансирования, технологий и укрепления потенциала.

В-третьих, глава КНР призвал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зеленом" восстановлении. "Важно всемерно поощрять "зеленые" и низкоуглеродные способы производства и образ жизни, искать в них возможности и стимулы для развития", - подчеркнул председатель КНР.

В сентябре Си Цзиньпин уже объявлял о том, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет более решительные политические установки и меры. "Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая, призванных внести больший вклад в реагирование на глобальный климатический вызов. По его словам, к 2030 году Китай снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года, доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов достигнет около 25%, а лесной фонд вырастет на 6 миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2005 года. Кроме того, общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае превысит 1,2 миллиарда киловатт.

Си Цзиньпин призвал страны мира сплотиться и добиться новых успехов в управлении климатом, для чего необходимо вести взаимовыгодное сотрудничество. Он отметил, что никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменения климата, а унилатерализм ведет в никуда. Глава КНР подчеркнул, что Китай приветствует ту поддержку, которую страны оказали Парижскому соглашению, и будет рад видеть еще больший вклад в борьбу с климатическими изменениями.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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