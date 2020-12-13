СМИ: Сотрудники ФБР замешаны в скандалах на почве домогательств

В ходе расследования Associated Press было выявлено по крайней мере шесть обвинений в сексуальных домогательствах с участием высокопоставленных чиновников ФБР за последние пять лет. В распоряжении агентства оказались, в том числе, два поданных на этой неделе заявления от женщинами, которые утверждали, что подверглись сексуальному насилию со стороны высокопоставленных офицеров бюро.

Как выяснило AP, каждый из обвиняемых чиновников штаб-квартиры ФБР, похоже, сумел избежать дисциплинарных мер и уголовных преследований, а силовое ведомство предпочло не выносить сор из избы. Некоторые агенты были тихо переведены в другие подразделения и города или уволены, сохранив при этом свои пенсии и пособия в полном объеме, даже когда расследования подтвердили обвинения в сексуальных домогательствах против них.

По американским законам, должностным лицам федеральных правоохранительных органов предоставляется анонимность даже после окончания завершения внутреннего расследования. Информация при этом не может быть передана в СМИ или в общественные организации, что позволяет им устроиться на работу в частном секторе или даже остаться в правоохранительных органах. Повторяющиеся из года в год сексуальные проступки привлекли внимание конгресса и правозащитных групп, которые призвали к защите информаторов и рядовых сотрудников ФБР, а также к немедленному обнародованию дисциплинарных дел, ведущихся службой собственной безопасности бюро.

В заявлении ФБР говорится, что оно "придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам". В бюро сообщили, что виновные были сняты с занимаемых должностей на период внутреннего расследования. ФБР, в котором работает более 35 тысяч сотрудников, традиционно тщательно скрывает подобные громкие дела. В последний раз, когда управление генерального инспектора проводило обширное расследование сексуальных проступков в ФБР, оно насчитало 343 "преступления" с 2009 по 2012 год, включая три случая "видеозаписи раздетых женщин, сделанных без их согласия".