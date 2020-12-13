"Российской газете" исполнилось 30 лет. К юбилейной дате многие сотрудники редакции награждены Почетными грамотами и благодарностями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 87-п г. Москва от "О награждении ведомственными наградами" За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие средств массовой информации и в связи с 30-летием со дня выхода первого номера "Российской газеты" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Объявить Благодарность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работникам ФГБУ "Редакция "Российской газеты": АЛЕКСЕЕВУ Александру Сергеевичу - обозревателю отдела культуры ВОРОБЬЕВУ Сергею Николаевичу - заместителю начальника отдела эксплуатации ЗУБКО Юрию Ивановичу - редактору отдела мультимедийных проектов КОМАРОВОЙ Анастасии Игоревне - редактору отдела мультимедийных проектов КОРЗУН Елене Петровне - редактору Бюро проверки КОЗИНОЙ Анне Владимировне - специальному корреспонденту отдела спорта КРИКУНУ Роману Ивановичу - оператору компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета" РОКОССОВСКОЙ Ариадне Константиновне - обозревателю отдела международной информации СОСНОВСКОМУ Дмитрию Викторовичу - редактору отдела мультимедийных проектов ТЮРИНУ Александру Юрьевичу - старшему системному администратору АО "Издательство "Российская газета" ЯКОВЕНКО Дмитрию Сергеевичу - системному администратору АО "Издательство "Российская газета" 2. Наградить Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работников ФГБУ "Редакция "Российской газеты": АЛЬПЕРИНУ Сусанну Ильиничну - обозревателя редакции еженедельного номера "РГ-Неделя" БАРШЕВА Владимира Александровича - обозревателя отдела общественной безопасности и права ДУЛЬМАНА Павла Владимировича - заместителя редактора отдела международной информации (на службе выпуска) ЕЖКОВУ Ольгу Юрьевну - заместителя начальника планово-экономического отдела КУДРЯВЦЕВУ Анну Игоревну - оператора компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета" ЛЕБЕДЕВА Вадима Дмитриевича - старшего системного администратора АО "Издательство "Российская газета" МАЛИНКИНУ Наталью Витальевну - начальника отдела документационного обеспечения МЕДВЕДЕВА Юрия Александровича - заместителя редактора отдела науки и образования Министр М. Шадаев "РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование