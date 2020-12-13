Новости

Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве 20:10
От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд 19:33
Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка 19:23
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 19:19
Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов 19:06
"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии 18:57
Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 18:24
Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 18:17
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 18:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 17:14
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 16:41
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 16:18
Путин встретит Новый год с родными и близкими 16:14
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве 13:52
Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму 13:51
Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
"Российской газете" исполнилось 30 лет. К юбилейной дате многие сотрудники редакции награждены Почетными грамотами и благодарностями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 87-п г. Москва от "О награждении ведомственными наградами"

За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие средств массовой информации и в связи с 30-летием со дня выхода первого номера "Российской газеты"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить Благодарность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работникам ФГБУ "Редакция "Российской газеты":

АЛЕКСЕЕВУ Александру Сергеевичу - обозревателю отдела культуры

ВОРОБЬЕВУ Сергею Николаевичу - заместителю начальника отдела эксплуатации

ЗУБКО Юрию Ивановичу - редактору отдела мультимедийных проектов

КОМАРОВОЙ Анастасии Игоревне - редактору отдела мультимедийных проектов

КОРЗУН Елене Петровне - редактору Бюро проверки

КОЗИНОЙ Анне Владимировне - специальному корреспонденту отдела спорта

КРИКУНУ Роману Ивановичу - оператору компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета"

РОКОССОВСКОЙ Ариадне Константиновне - обозревателю отдела международной информации

СОСНОВСКОМУ Дмитрию Викторовичу - редактору отдела мультимедийных проектов

ТЮРИНУ Александру Юрьевичу - старшему системному администратору АО "Издательство "Российская газета"

ЯКОВЕНКО Дмитрию Сергеевичу - системному администратору АО "Издательство "Российская газета"

2. Наградить Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работников ФГБУ "Редакция "Российской газеты":

АЛЬПЕРИНУ Сусанну Ильиничну - обозревателя редакции еженедельного номера "РГ-Неделя"

БАРШЕВА Владимира Александровича - обозревателя отдела общественной безопасности и права

ДУЛЬМАНА Павла Владимировича - заместителя редактора отдела международной информации (на службе выпуска)

ЕЖКОВУ Ольгу Юрьевну - заместителя начальника планово-экономического отдела

КУДРЯВЦЕВУ Анну Игоревну - оператора компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета"

ЛЕБЕДЕВА Вадима Дмитриевича - старшего системного администратора АО "Издательство "Российская газета"

МАЛИНКИНУ Наталью Витальевну - начальника отдела документационного обеспечения

МЕДВЕДЕВА Юрия Александровича - заместителя редактора отдела науки и образования

Министр М. Шадаев

"РГ" второй год подряд стала лучшим СМИ, публикующим материалы про образование

Общество СМИ и соцсети "Российская газета" Наши награды

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Путин встретит Новый год с родными и близкими
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников