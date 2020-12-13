Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 87-п г. Москва от "О награждении ведомственными наградами"
За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие средств массовой информации и в связи с 30-летием со дня выхода первого номера "Российской газеты"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить Благодарность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работникам ФГБУ "Редакция "Российской газеты":
АЛЕКСЕЕВУ Александру Сергеевичу - обозревателю отдела культуры
ВОРОБЬЕВУ Сергею Николаевичу - заместителю начальника отдела эксплуатации
ЗУБКО Юрию Ивановичу - редактору отдела мультимедийных проектов
КОМАРОВОЙ Анастасии Игоревне - редактору отдела мультимедийных проектов
КОРЗУН Елене Петровне - редактору Бюро проверки
КОЗИНОЙ Анне Владимировне - специальному корреспонденту отдела спорта
КРИКУНУ Роману Ивановичу - оператору компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета"
РОКОССОВСКОЙ Ариадне Константиновне - обозревателю отдела международной информации
СОСНОВСКОМУ Дмитрию Викторовичу - редактору отдела мультимедийных проектов
ТЮРИНУ Александру Юрьевичу - старшему системному администратору АО "Издательство "Российская газета"
ЯКОВЕНКО Дмитрию Сергеевичу - системному администратору АО "Издательство "Российская газета"
2. Наградить Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работников ФГБУ "Редакция "Российской газеты":
АЛЬПЕРИНУ Сусанну Ильиничну - обозревателя редакции еженедельного номера "РГ-Неделя"
БАРШЕВА Владимира Александровича - обозревателя отдела общественной безопасности и права
ДУЛЬМАНА Павла Владимировича - заместителя редактора отдела международной информации (на службе выпуска)
ЕЖКОВУ Ольгу Юрьевну - заместителя начальника планово-экономического отдела
КУДРЯВЦЕВУ Анну Игоревну - оператора компьютерной верстки АО "Издательство "Российская газета"
ЛЕБЕДЕВА Вадима Дмитриевича - старшего системного администратора АО "Издательство "Российская газета"
МАЛИНКИНУ Наталью Витальевну - начальника отдела документационного обеспечения
МЕДВЕДЕВА Юрия Александровича - заместителя редактора отдела науки и образования
Министр М. Шадаев