Хантер Байден - сын избранного, согласно данным СМИ, президента США Джозефа Байдена - находится "под колпаком" набирающего обороты расследования американского министерства юстиции. Хантера, впервые оказавшегося в центре коррупционного скандала еще в 2018 году, когда имя Байдена-младшего связали с непрозрачной деятельностью газовой компании Burisma на Украине, теперь подозревают в налоговых махинациях.

Известно, что расследование "темных делишек" члена семьи Байдена лично продвигает Дональд Трамп. Согласно данным журналистов, с этой целью Трамп добивается скорейшего назначения специального прокурора, чьей задачей станет изучение всех обстоятельств сокрытия Байденом-младшим около 400 тысяч долларов, которые тот был обязан выплатить в качестве налогов. Такая сумма, как пишет издание New York Post, фигурирует в файлах компьютера Хантера Байдена, сданного им в ремонт, но оказавшегося в распоряжении спецслужб США.

Налоговое мошенничество является уголовно наказуемым преступлением в Америке. И в случае сбора достаточного количества доказательств в рамках ведущегося уже два года расследования, 50-летнему Байдену-младшему грозит реальный тюремный срок. Помимо "украинского следа" в его бизнесе также фигурируют граждане Китая, которых ФБР подозревает в шпионаже и отмывании денег. Тот факт, что американская контрразведка, а также налоговая служба США подключились к изучению всех обстоятельств сомнительных финансовых махинаций Байдена-младшего с иностранцами, подчеркивает серьезность ведущегося на федеральном уровне расследования.

Сам Хантер Байден категорически отрицает нарушение закона. Поддержку в этом ему оказывает отец, заявивший, что "он гордится сыном". Американские обозреватели отмечают, что дело против сына Джозефа Байдена уже вскоре вполне может быть развалено или закрыто по политическим мотивам.