Трамп заблокирует проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter подтвердил информацию о своем намерении заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, который в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

"Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето", - написал президент в Twitter. Глава Белого дома пообещал заблокировать документ из-за отсутствия в нем пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Кроме того, Трамп не поддерживает предполагаемого законопроектом обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавления от любой другой символики рабовладельческого Юга.