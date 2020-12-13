Ученые объединят оксфордскую вакцину со "Спутником V"

Ученые Оксфордского университета и российского НИЦЭМ имени Гамалеи объединят усилия в работе над вакциной от COVID-19. Они договорились провести клинические испытания комбинации двух препаратов - британской вакцины и одного из двух компонентов российского "Спутника V", - об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

Благодаря такому сочетанию, надеются ученые, можно получить более эффективный препарат для профилактики COVID-19. Новость отличная - ведь таким образом зарубежные эксперты подтвердили, что доверяют разработке российских ученых.

Продолжительность действия российской вакцины, как не раз заявлял глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, может составить два года. Конечно, это пока прогноз, и подтвердится ли он, станет ясно позже. Но уверенность ученого основана на данных по аналогичной вакцине от лихорадки Эбола. Вакцины, разработанные на других платформах, защищают на более короткий срок. Так, мРНК вакцина от Pfizer и BioNTech, по предположению Гинцбурга, может "работать" 4-5 месяцев.

Вторая российская вакцина от ГНЦ "Вектор", как говорили разработчики, будет сохранять протективный эффект минимум полгода, но, возможно, и год - по аналогии с вакцинами против гриппа.

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов, - пояснили в AstraZeneca. - Исследование разных режимов применения вакцин необходимо чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ".

"Решение AstraZeneca о проведении клинических испытаний с использованием одного из двух векторов "Спутника V" - это важный шаг на пути к объединению усилий в борьбе с пандемией", - считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. К слову, в Оксфорде планируют также проверить комбинацию своей вакцины и с препаратами, созданными на других платформах, в частности, с мРНК вакциной от Pfizer и BioNTech.

Насколько оправданны такие эксперименты и не опасны ли такие "комбинации" из разных вакцин для пациентов? - на этот вопрос "РГ" попросила ответить замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

"Это абсолютно нормальный, научно обоснованный подход. Хочу подчеркнуть: небезопасный препарат не будет выпущен в оборот", - сказал Александр Горелов.

Эксперт уточнил, что есть международные протоколы исследований, испытания длительные, они проходят в четыре этапа, и только когда будет поставлена точка и не останется никаких сомнений, что исследуемый препарат абсолютно безопасен и эффективен, только тогда его регистрируют, давая допуск к использованию. "Зачем нужны такие попытки? Все хотят получить большую иммуногенность препарата, - пояснил Горелов. - Вообще комбинирование вакцин - это не новость. Например, в нацкалендаре немало комбинированных прививок, которые защищают сразу от нескольких инфекций. Векторные вакцины тоже могут содержать несколько компонентов. Вот последний пример - на днях на международной конференции в Санкт-Петербурге было заявлено о необходимости разработать бивалентную вакцину, которая одномоментно будет защищать и от COVID-19, и от гриппа. В разработке векторных вакцин используются разные платформы - в качестве носителя генного материала могут выступать не только разные штаммы аденовируса, но и вирус кори, и вирус вазикулярного стоматита, и некоторые другие возбудители. Но до промышленного масштабирования дошли не все экспериментальные образцы, а только те, которые прошли полный цикл клинических испытаний и подтвердили, что обладают всеми необходимыми свойствами. Комбинирование разнообразных технологий преследует только одну цель - усилить иммунный ответ, то есть создать более высокий титр антител, сделать защиту при встрече с возбудителем более длительной и эффективной".

Цитата

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ:

"Уникальный пример сотрудничества ученых из разных стран по совместной борьбе с пандемией сыграет решающую роль в победе над коронавирусной инфекцией во всем мире. "Спутник V" уже сегодня спасает жизни людей в России".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

О чем говорят

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что намерен быть первым аргентинцем, который публично привьется от коронавируса российской вакциной "Спутник-V". В конце прошлой недели правительство этой латиноамериканской страны объявило о подписании контракта с Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ, о поставке 10 миллионов доз отечественной вакцины. Ожидается, что первые дозы российского препарата поступят в Аргентину уже в декабре. "Как только она будет одобрена ANMAT (Национальная администрация медикаментов, продовольствия и медтехнологии. - Прим. "РГ"), я буду первым, кто получит вакцину, чтобы никто не боялся. У меня нет никаких сомнений относительно ее качества", - заявил аргентинский президент. Он поблагодарил президента Владимира Путина, который, как сообщил Альберто Фернандес, "лично помогал во всем процессе и сделал соглашение возможным". Таким образом "Спутник-V" станет первой вакциной от COVID-19, которую получит Аргентина. Аргентинский минздрав сообщил, что в декабре рассчитывает привить около 300 тысяч граждан. В числе первых вакцинацию пройдут работники медицины, сотрудники правоохранительных органов, лица старше 65 лет, а также учителя. Предполагается, что в январе - феврале 2021 года прививку смогут сделать 10 миллионов аргентинцев.

Подготовил Алексей Чуриков