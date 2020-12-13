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13.12.2020 22:00
Рубрика: Общество

Умер легендарный командир СОБРа

Текст: Михаил Фалалеев

В МВД сообщили о скоропостижной кончине на 69-м году жизни первого командира специального отряда быстрого реагирования (СОБРа ГУОП МВД России), а по сути - создателя этого отряда полковника милиции Александра Ивановича Зырянова. Произошло это в пятницу, 10 декабря. Причины смерти не уточняются.

Александр Зырянов - ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, ветеран боевых действий, один из учредителей региональной общественной организации "Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью". Он начал службу в 1975 году, занимал различные должности в подразделениях БХСС УВД Красноярского крайисполкома.

Принимал участие в боевых действиях в Афганистане в 1982-1984 годах, в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.

Он один из тех, кто разрабатывал уникальную систему комплексной подготовки первого милицейского спецназа, изучая, перенимая и внедряя все лучшее и полезное у армейских разведчиков, бойцов "Альфы", сотрудников уголовного розыска.

Всего проработал в системе МВД более 30 лет. Награжден орденами "За личное мужество", "Мужества", медалью "За отвагу".

Прощание с Александром Зыряновым состоится в понедельник, 14 декабря. Отпевание начнется в 12:00 в церкви на Домодедовском кладбище. Он будет захоронен там же на Аллее славы.

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