Умер народный артист России Евгений Хорошевцев

Новости

Умер легендарный командир СОБРа 22:00
Трамп заблокирует проект оборонного бюджета с санкциями против РФ 21:56
ЦСКА в большинстве упустил победу над "Уралом" 21:51
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из Maybach 21:40
Минобороны РФ сообщило о 4 тысячах военнослужащих с коронавирусом 20:41
Американский генерал назвал Россию великой державой 20:33
Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве 20:10
От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд 19:33
Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка 19:23
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 19:19
Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов 19:06
"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии 18:57
Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 18:24
Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 18:17
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 18:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 17:14
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 16:41
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 16:18
Путин встретит Новый год с родными и близкими 16:14
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
13.12.2020 20:59
Рубрика: Общество

Умер народный артист России Евгений Хорошевцев

Текст: Игорь Елков
В воскресенье не стало народного артиста РФ Евгения Хорошевцева: ушел из жизни человек, ставший для нескольких поколений россиян голосом всех знаковых событий в жизни страны.
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Голосом Евгения Александровича выражали и появление в небе над центром Москвы невиданных ракетоносцев и самых передовых оружейных систем. Но он был не только голосом Кремля, Хорошевцев без преувеличения - голос эпохи. Да, официальные протоколы сформировали его имидж, но личность была шире и глубже любых протоколов.

"Пожать руку Евгению Александровичу и сфотографироваться с ним почли за честь и министры, и простые люди, - говорит Сергей Хлебников, который по роду деятельности сталкивался с легендарным диктором и на протокольных мероприятиях в Кремле, и во время международных фестивалей "Спасская башня". - Я сам очень горжусь тем, что мы знакомы много лет. Хорошевцев - практически ровесник Великой Победы"

Он родился 23 июля 1944 года. Его голос (тембр, эмоции и интонации) знают несколько поколений россиян. Но при этом большинство людей только сегодня узнают его имя. И, надеюсь, соотнесут с памятными репортажами.

Автор этих строк много лет был знаком с Евгением Александровичем по работе на "Спасской башне". Однажды я нахально его спросил: а правда ли, что вашего учителя, легендарного Левитана, даже в лицо не узнавали? На что профессор факультета искусств МГУ и народный артист России Хорошевцев спокойно отреагировал: "Чистая правда! Но это - издержки профессии. Кто же нас, дикторов, в лицо-то знает!?".

Я настырно не отставал: "А вам не обидно?".

"Мы - дикторы, поэтому какие могут быть обиды? - отреагировал Евгений Александрович.

И это - парадокс эпохи. Было вполне логично, что поколения советских людей во времена, когда телевизор был еще фантастикой, не знали дикторов в лицо. Сегодня кажется даже немного забавным инцидент, когда великий Юрий Левитан не мог продраться через толпу народа в свою студию, чтобы зачитать речь об окончании Великой Отечественной войны. В Москве (как и везде) была эйфория, и чтобы облегчить миссию, Юрий Левитан кричал: "Товарищи, пропустите меня, мне очень нужно - я тот самый Левитан!". Люди не поверили: "Какой ты Левитан! Иди, коротышка, отсюда!…".

Фото: Юрий Машков/ТАСС
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева

Фронтовикам казалось, что Левитан - это богатырь, человечище… Голос просто потрясающий, а вот статью Юрий Борисович не вышел: худощавый, очки-велосипед. А ученик великого Левитана был по комплектности покрупнее учителя, но… Его всю жизнь его преследовала иная проблема. Фамилия Левитан - она на слуху. Но скажите честно, кто же знал о Хорошевцеве? Между тем наши героические деды и прадеды регулярно слышали его голос в репортажах с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов, в официальных сообщениях о полетах человека в космос.

Левитан умер в 1983-м, на 69-м году жизни, от сердечного приступа во время встречи с ветеранами Курской битвы. Евгений Хорошевцев ушел вчера, на 77-м году. Прожил прекрасную жизнь: он - "Заслуженный деятель искусств РСФСР", сыграл несколько ролей в кино и на телевидении, с 2001-го - "Народный артист"…

Впрочем, важны не формальные звания и должности. Последние годы он, преодолевая тяжелую болезнь, всецело отдавал себя фестивалю "Спасская башня". Все нынешние ведущие фестиваля считают его даже не учителями, а - гуру. Что намного почетнее. А его голос - часть истории нашей страны.

Общество Утраты

Главное сегодня

Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников