Умер народный артист России Евгений Хорошевцев

В воскресенье не стало народного артиста РФ Евгения Хорошевцева: ушел из жизни человек, ставший для нескольких поколений россиян голосом всех знаковых событий в жизни страны.

Голосом Евгения Александровича выражали и появление в небе над центром Москвы невиданных ракетоносцев и самых передовых оружейных систем. Но он был не только голосом Кремля, Хорошевцев без преувеличения - голос эпохи. Да, официальные протоколы сформировали его имидж, но личность была шире и глубже любых протоколов.

"Пожать руку Евгению Александровичу и сфотографироваться с ним почли за честь и министры, и простые люди, - говорит Сергей Хлебников, который по роду деятельности сталкивался с легендарным диктором и на протокольных мероприятиях в Кремле, и во время международных фестивалей "Спасская башня". - Я сам очень горжусь тем, что мы знакомы много лет. Хорошевцев - практически ровесник Великой Победы"

Он родился 23 июля 1944 года. Его голос (тембр, эмоции и интонации) знают несколько поколений россиян. Но при этом большинство людей только сегодня узнают его имя. И, надеюсь, соотнесут с памятными репортажами.

Автор этих строк много лет был знаком с Евгением Александровичем по работе на "Спасской башне". Однажды я нахально его спросил: а правда ли, что вашего учителя, легендарного Левитана, даже в лицо не узнавали? На что профессор факультета искусств МГУ и народный артист России Хорошевцев спокойно отреагировал: "Чистая правда! Но это - издержки профессии. Кто же нас, дикторов, в лицо-то знает!?".

Я настырно не отставал: "А вам не обидно?".

"Мы - дикторы, поэтому какие могут быть обиды? - отреагировал Евгений Александрович.

И это - парадокс эпохи. Было вполне логично, что поколения советских людей во времена, когда телевизор был еще фантастикой, не знали дикторов в лицо. Сегодня кажется даже немного забавным инцидент, когда великий Юрий Левитан не мог продраться через толпу народа в свою студию, чтобы зачитать речь об окончании Великой Отечественной войны. В Москве (как и везде) была эйфория, и чтобы облегчить миссию, Юрий Левитан кричал: "Товарищи, пропустите меня, мне очень нужно - я тот самый Левитан!". Люди не поверили: "Какой ты Левитан! Иди, коротышка, отсюда!…".

Фронтовикам казалось, что Левитан - это богатырь, человечище… Голос просто потрясающий, а вот статью Юрий Борисович не вышел: худощавый, очки-велосипед. А ученик великого Левитана был по комплектности покрупнее учителя, но… Его всю жизнь его преследовала иная проблема. Фамилия Левитан - она на слуху. Но скажите честно, кто же знал о Хорошевцеве? Между тем наши героические деды и прадеды регулярно слышали его голос в репортажах с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов, в официальных сообщениях о полетах человека в космос.

Левитан умер в 1983-м, на 69-м году жизни, от сердечного приступа во время встречи с ветеранами Курской битвы. Евгений Хорошевцев ушел вчера, на 77-м году. Прожил прекрасную жизнь: он - "Заслуженный деятель искусств РСФСР", сыграл несколько ролей в кино и на телевидении, с 2001-го - "Народный артист"…

Впрочем, важны не формальные звания и должности. Последние годы он, преодолевая тяжелую болезнь, всецело отдавал себя фестивалю "Спасская башня". Все нынешние ведущие фестиваля считают его даже не учителями, а - гуру. Что намного почетнее. А его голос - часть истории нашей страны.