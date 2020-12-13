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13.12.2020 20:54
Рубрика: Власть

Плюс два

Евразийский экономический союз усилил позиции
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Евразийский экономический союз стал шире - теперь в нем на два государства-наблюдателя больше. Ими стали Узбекистан и Куба. Такое решение приняли лидеры стран "пятерки" на саммите, который прошел в формате видеоконференции.

"Несмотря на то что работа велась в непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса, нам вместе удалось все-таки многого добиться, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продолжали успешно развиваться", - заявил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Очередной саммит ЕАЭС запланирован на май 2021 года

Государства "пятерки" оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, Россия передала партнерам тест-системы для исследований на COVID-19, поставляет медикаменты, средства индивидуальной защиты. "Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран "пятерки", оказывают консультативную помощь, делятся опытом", - подчеркнул Путин. В наиболее пострадавшие районы выезжали российские бригады врачей-эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории.

"Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник-V", - сообщил президент. Прошла регистрацию вторая вакцина - "ЭпиВакКорона", еще одна - на завершающей стадии испытаний. "И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнеры по "пятерке" приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства", - сказал Путин.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере: спад ВВП, объемов торговли, производства. Все это сказывается и на уровне занятости. Поэтому наряду с заботой о жизни и здоровье людей в числе приоритетов - задача сделать так, чтобы экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер, пояснил президент. И это побуждает активнее продвигаться по пути интеграционного строительства, заявил Путин. Другие участники саммита считали так же.

Лидеры стран евразийской "пятерки" поддержали проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства. "Все это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик наших государств и в конечном итоге повысить благосостояние и качество жизни наших граждан", - отметил президент.

Государства "пятерки" оперативно наладили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Идет продвижение и по пути создания большого евразийского партнерства: в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Индией. На саммите утвердили решение о запуске аналогичных переговоров с Ираном. "Мы также поддерживаем идею заключения преференциальных договоренностей с Индонезией и Монголией", - объявил Путин.

Следующий саммит планируют провести уже в мае в Казахстане.

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