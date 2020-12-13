В Британии магазинам рекомендовали создать запасы продуктов и лекарств

Власти Великобритании посоветовали местным магазинам запастись продуктами питания и лекарствами на тот случай, если не удастся заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Об этом сообщила газета The Sunday Times, уточнив, что в Лондоне опасаются паники среди населения, если переговоры зайдут в тупик. Поэтому супермаркетам рекомендовано создать шестинедельный запас продовольственных товаров, вакцин и лекарств, медицинских приборов.

Торговые переговоры Великобритании и ЕС буксуют, между сторонами остаются фундаментальные разногласия по отдельным позициям. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сегодня, 13 декабря - крайний срок для заключения сделки. Напомним, в конце 2020 года истекает переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза, в течение которого для страны действовали правила торговли единого европейского рынка.