В дело Фургала могут добавить новые эпизоды

Еще один фигурант и дополнительные экономические эпизоды вероятно могут появиться в резонансном уголовном деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. СК задержал женщину за махинации на предприятии, солидная часть которого принадлежит жене бывшего губернатора.

Судя по слухам, пока не подтвержденным официально, задержанная была не просто знакома с Фургалом, но и помогала ему в решении некоторых экономических вопросов.

О задержании главного бухгалтера фирмы "Торэкс" Галины Алейниковой сообщило Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Его сотрудники, приехавшие из столицы, на месте ведут расследование. Эта фирма "Торэкс" является юридическим лицом предприятия "Амурсталь".

СК расследует уголовное дело "по факту приготовления к хищению путем обмана" имущества фирмы главным бухгалтером. Галине Алейниковой уже предъявлено обвинение в "приготовлении к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере". До главного бухгалтера были задержаны по подозрению в совершении того же преступления пятеро граждан, которые занимались аферой вместе с Алейниковой.

В следственном ведомстве уверяют, что главбух с помощниками пыталась украсть больше трехсот миллионов рублей "путем создания несуществующей кредиторской задолженности предприятия". Надо сказать, что это одна из давно опробованных мошеннических схем. Работает она просто - оформляются соответствующие бумаги про долг, и их отправляют в суд. А он выносит решение - деньги взыскать, ведь как не поверить специалисту? В нашем случае - главбуху.

Это не первый криминальный скандал на "Амурстали" за последнее время. Недавно быловозбуждено дело о мошенничестве. Задержали троих, включая бывших директоров предприятия

Мошенники обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании несуществующего долга на сотни миллионов и представили поддельные документы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко объяснила корреспонденту "РГ", что преступление "не было доведено до конца по независящим от обвиняемых обстоятельствам - их деятельность была пресечена правоохранительными органами".

Это не первый криминальный скандал на "Амурстали" за последнее время. Недавно было возбуждено дело о мошенничестве. Задержали троих, включая бывших директоров предприятия.

В интервью "Коммерсанту" заместитель председателя СКР Ростислав Рассохов тогда объяснил, что на причастность к хищениям проверяются Сергей Фургал и его супруга. Она является собственницей четверти акций предприятия.

Но пока сам Фургал обвиняется в организации покушения и убийств, которые были в 2005 году. В Следственном комитете говорят, что это уголовное дело они уже заканчивают.