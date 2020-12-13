В Южной Корее зарегистрировано рекордное количество случаев заражения COVID-19

Южная Корея столкнулась с третьей волной коронавируса, которая оказалась мощнее самой первой. В стране уже второй день подряд фиксируется рекордное число случаев инфицирования COVID-19, а прогнозы экспертов пока пессимистичные. Власти предупредили, что высока вероятность введения самого высокого уровня социального дистанцирования.

Согласно данным, которые были сегодня утром озвучены в ходе официального брифинга, за прошедшие сутки в Республике Корея было зарегистрировано 1030 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом впервые в стране за один день численность новых инфицированных превысила тысячу человек. До этого в ходе первой волны рекордным показателем был 909 человек, что было зафиксировано еще 29 февраля. Однако уже вчера этот антирекорд был побит - 950 случаев COVID-19, а сегодня опять новые максимальные показатели.

Власти РК, у которых до сих пор удавалось справляться с коронавирусом, дали понять, что они готовы к новым решительным мерам. Один за другим чиновники, включая президента РК Мун Чжэ Ина, сказали, что они активно рассматривают возможность введения как минимум в столичном регионе наивысшего уровне социального дистанцирования - "уровня 3.0". Хотя это не тотальный локдаун, который, кстати сказать, в Южной Корее не вводился ни разу, но самые жесткие меры по ограничению деятельности.

С другой стороны, правительство РК не хочет наносить сильный удар по экономике страны, который неизбежен в случае повышения уровня дистанцирования. Как и в остальных странах, в Корее пытаются сохранить хоть какую-то экономическую активность, но в то же время и справиться с COVID-19.

Прогнозы же экспертов пока не внушают оптимизма. Сейчас уже циркулируют оценки, согласно которым количество случаев заражения за сутки уже в ближайшую неделю может достичь двух тысяч человек. Специалисты также указывают, что рост зараженных совпал с ростом масштабов тестирования. Скорее всего эта волна шла уже давно, просто о ней не знали.

По сравнению с первой волной у нынешней вспышки есть ряд характеристик, которые делают ее куда более опасной. Если в самый первый раз эпицентр находился в городе Тэгу с населением в два с половиной миллиона человек, то теперь больше всего случаев COVID-19 отмечается в столичном регионе - Сеуле, Инчхоне и провинции Кенги, где проживает в общей сложности 25-26 миллионов человек или половина населения страны. Изолировать такой регион невозможно.

Кроме того, если в феврале-марте большинство зараженных были все же локализованы в рамках одной группы - верующие церкви "Синчхончжи" и контактировавшие с ними люди, то теперь инфицированные появляются практически везде и особой логики или закономерности в их появлении нет. Похоже, что вирус находится везде и заразиться может каждый в самом неожиданном месте.

Кроме того, все труднее становится отслеживать контакты инфицированных и определять то, как они заразились. Это осложняет раннее определение групп риска.

В этой связи власти страны объявили, что отныне сдать тест на коронавирус может любой бесплатно, причем это можно сделать и анонимно. Развернуто 150 дополнительных пунктов тестирования, перед которыми в последние дни выстраиваются большие очереди.

В столичном регионе заполняемость специальных изоляторов уже превысила 80 процентов, в некоторых местах не хватает специальных палат для тяжелых больных. Некоторых из инфицированных просят некоторое время находиться на карантине по месту проживания, пока не освободятся места в изоляторах.

Если сравнивать со многими другими странами, то тысяча новых инфицированных в стране с населением 51 миллион человек - это относительно немного. Но корейцы не хотят сравнивать свою ситуацию с худшими примерами, ведь совсем недавно были сильны надежды, что Корея сможет победить COVID-19. Еще пару месяцев назад показатели количества новых заражений позволяли надеяться на самое лучшее. Теперь же понятно, что надежды оказались напрасными. В стране идет третья волна коронавируса, которая куда сильнее и опаснее первоначальной.

Стоит признать, что корейцы в целом очень хорошо соблюдают меры социального дистанцирования, но, как показывает практика, это не гарантирует успеха. Кроме того, наступившая зима и похолодание заставляет людей концентрироваться в помещениях, где заразиться куда проще.

Единственным утешением может служить тот факт, что показатели летальности в Южной Корее очень невысоки. По состоянию на полночь 13 декабря в РК от COVID-19 скончалось 580 человек из более чем 42 тысяч случаев заражения вообще. Летальность снижается и составляет сейчас лишь 1,36 процента.

Большие надежды власти и обычные люди возлагают на вакцину, которой, согласно недавним заявлениям правительства, Корея уже договорилась закупить в объеме достаточном для вакцинации 44 миллионов человек. Однако массовые прививки получится делать не раньше апреля. Правительство РК пообещало приложить все усилия, чтобы передвинуть сроки начала вакцинации до конца февраля-начала марта, но в любом случае это означает, что эту зиму бороться с COVID-19 придется лишь только методами дистанцирования.