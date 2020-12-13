В документе говорится, что если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, у которого уже диагностировано серьезное заболевание, а все необходимые обследования проведены ранее, то повторно ложиться в больницу за справкой, как раньше, не потребуется.

Как пояснили в минтруде, вопрос об отказе от обследований специально для прохождения медико-социальной экспертизы 3 декабря представители общественности обсудили на встрече с президентом Владимиром Путиным. Отмечалось, что в условиях противоэпидемических мер, когда в медицинских организациях плановые приемы ограничены, некоторые граждане сталкиваются с трудностями при оформлении первичного направления на медико-социальную экспертизу. Так, за апрель - ноябрь 2020 года врачи направили на экспертизу на 23% меньше пациентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, говорится в пояснительной записке.

Кстати, для повторного освидетельствования инвалидности проходить обследование сейчас не надо. Группа продлевается автоматически по документам и сведениям из медицинской карты. Такой упрощенный порядок действует как в отношении взрослых, так и детей до 1 марта. Планируется распространить эти меры и на особо сложных пациентов, для которых инвалидность устанавливается впервые, сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Впервые упрощенный порядок прохождения медико-социальной экспертизы был опробован в период пандемии: он был установлен 9 апреля и распространялся на людей, у которых срок продления инвалидности был установлен с 1 марта по 1 октября 2020 года. Всего им воспользовались более 1,1 млн человек.

Человеку, у которого уже диагностировано серьезное заболевание и все необходимые обследования проведены, повторно ложиться в больницу ради справки не потребуется

В минтруде также рассказали, что с января 2021 года полностью в электронный формат переводится индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида. Так, все сведения, которые касаются такой программы, будут размещаться в Федеральном реестре инвалидов в электронном виде. "Это позволит широкому кругу участников информационного взаимодействия, в том числе федеральным министерствам, внебюджетным фондам, учреждениям медико-социальной экспертизы и иным организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги инвалидам (участвующим в предоставлении таких услуг), не истребовать с граждан индивидуальную программу реабилитации или абилитации на бумажном носителе", - отмечает минтруд.

В России сейчас более 11 млн взрослых инвалидов, около 7 млн из них - старше 60 лет.