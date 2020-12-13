В России установлен нулевой пациент с коронавирусом

Первый заразившийся коронавирусом в России был выявлен 1 марта. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также заметила, что самыми первыми в России были три случая COVID-19 из Китая, однако они не дали толчок к распространению вируса, и благодаря жесткому контролю болезнь удалось сдержать.