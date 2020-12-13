Шведские власти запустили исследование, чтобы узнать, сможет ли страна полностью отказаться от наличных денег и перейти на исключительно электронную валюту. Как рассказал министр финансовых рынков королевства Пер Болунд, разбираться в этом вопросе эксперты будут до конца ноября 2022 года. Возглавит процесс бывший председатель финансового комитета ЦБ Швеции Анна Кинберг Батра, передает Bloomberg.

Идею о том, что банкноты пора оставить в прошлом, в королевстве вынашивают уже давно. Еще в 2018 году Банк международных расчетов признал Швецию самой "безналичной" страной в мире. "Добила" ситуацию пандемия со всеми присущими ей ограничениями, так что сейчас только менее десяти процентов всех платежных операций в государстве осуществляются с помощью наличных денег. В конце февраля этого года шведский Центральный банк совместно с консалтинговой компанией Accenture Plc запустил пилотный проект, в рамках которого пока лишь в искусственно созданной среде с симулированными банками и пользователями начал тестировать пробную версию электронной кроны на базе технологии блок-чейн. Исследование должно завершиться к концу февраля следующего года, но если будет нужно, его могут продлить.

Однако говорить о скором отказе шведов от наличных денег пока рановато. Как заявлял еще в октябре губернатор ЦБ страны Стефан Ингвес, решение об этом следует принимать на политическом уровне. И чтобы шаг навстречу будущему без банкнот не стал для страны катастрофой, сначала нужно как минимум сделать электронную крону безопасной для рынка и доступной для всех слоев населения.

А как у нас?

Конец наличных в России если и случится, то точно не в обозримом будущем. Пока власти стараются сделать максимально удобными и дешевыми и наличные, и безналичные расчеты, и в дополнение к ним Банк России намерен запустить третью форму денег - цифровой рубль (им можно будет платить и в онлайне, и в офлайне). Скорее всего, цифровой рубль будет прямо конкурировать не с наличными, а с безналичными деньгами. Доля наличных в обороте постепенно сокращается (и по итогам этого года может составить всего 30%), но это происходит естественным путем - за счет бума интернет-торговли, возможности получать кешбэк за платежи банковскими картами, увеличения числа точек их приема. Так, со следующего года вдвое (до 20 млн рублей) снизится порог годовой выручки магазинов, при достижении которого они обязаны дать возможность клиенту расплатиться картой.

Подготовил Игорь Зубков