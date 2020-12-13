В США от COVID-19 скончался легендарный кантри-музыкант Чарли Прайд

Известный музыкант Чарли Прайд умер от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. "С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался утром 12 декабря в Далласе в возрасте 86 лет", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице исполнителя в Facebook.

Чарли попал в больницу в конце ноября. У него был положительный текст на коронавирус и все симптомы заболевания. Несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу команды врачей, он не смог победить вирус, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсетях.

Прайд родился в 1934 году в бедной семье. После службы в армии работал на заводе. Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым темнокожим исполнителем, вошедшим в Зал славы кантри. Прайд является обладателем трех премий "Грэмми".