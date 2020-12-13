Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с ценами на продукты

Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки.

Само совещание состоялось 9 декабря, его запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется", - заметил президент, выслушав выступления министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. - Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано.

"Решить в течение недели!" - поручил Путин, обращаясь к участникам совещания. Он потребовал оперативно завершить все согласования и "в начале недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов".

Президент - министрам: Цены на сахар выросли на 71%... Куда вы смотрите? Это же не шуточки!

По словам Путина, наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, при этом в РФ цены на него выросли на 23,8%. "Значит, есть еще куда расти, - отметил он. - На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" Президент назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.

Отдельно остановились на сахаре. Дмитрий Патрушев сообщил о том, что власти фиксировали рост цен и проводили работу с его производителями. "Три недели, как мы видим, что цена у нас снижается", - пояснил он. Однако российский лидер возразил - по сахару, по его словам, та же ситуация, что и с макаронами. "Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", - заметил он.

Отдельно президент обратился к Максиму Решетникову, который доложил, что по итогам года инфляция в РФ ожидается на уровне 4,8%, и основной вклад в этот показатель вносят продовольственные товары. Путин в ответ обратил внимание, что реальные располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним. "Что вы там будете делать? Собрания проводить, да?" - посетовал президент. "Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! - заявил он. - В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь".

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? - продолжил Путин. - На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять". Реагировать на повышение цен надо своевременно и не делать отсылки на пандемию, резюмировал президент. "Она вообще не имеет никакого отношения! Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан", - попенял он министрам.