Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, диктора Евгения Хорошевцева, который умер в воскресенье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Хорошевцев был "голосом" Кремля. "Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.