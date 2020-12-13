Во Франции ожидается вынесение приговора российским болельщикам

В понедельник, 14 декабря, во Франции ожидается вынесение приговора двум российским футбольным болельщикам Павлу Косову и Михаилу Ивкину. В 9 часов по парижскому времени (11 часов мск) подсудимым будет предоставлено последнее слово.

Косов и Ивкин вот уже два с половиной года находятся в следственном изоляторе Марселя по обвинению в избиении английского фаната после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Англии, который завершился вничью - 1:1. Французские СМИ назвали драку, в которой пострадали около 30 человек, "ужасающим побоищем". 50-летний англичанин Эндрю Бэйч в результате драки получил инвалидность.

В пятницу прокурор Кристоф Раффэн на суде, проходящем в департаменте Буш-дю-Рон, потребовал предельного жесткого наказания для Павла Косова - от 14 до 15 лет лишения свободы, для Михаила Ивкина - пять лет тюрьмы. К слову, суд Марселя, по словам Косова, ссылающегося на сокамерников, как правило, выносит приговор в три, максимум пять лет тюремного заключения лицам, которые принимали участие в вооруженном ограблении.

В британских СМИ искусственно нагнетали истерию и даже обвиняли болельщиков из РФ в том, что они якобы "действовали по указке российских властей". "Это не требует никакой реакции. Это еще один пример, до чего доходят некоторые в своей русофобской истерике", - заявил в июне 2016 года, комментируя данные абсурдные измышления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу в ходе прений в суде сторона защиты россиян представила доказательства того, что тяжесть предъявленных обвинений не соответствует степени содеянного Ивкиным и Косовым, а также указала на процессуальные нарушения во время следствия и умышленное затягивание судебного процесса. Например, за эти два года Ивкину, у которого в России находятся неработающая жена и трое малолетних детей, которым помогают его друзья, долгое время вообще не было предъявлено обвинение. В программе спортивного журналиста Антона Дорофеева "В движе" на канале Sport24, Михаил Ивкин рассказал из тюрьмы, что первое время сотрудники СИЗО попросту игнорировали его, а следователи и вовсе не вызывали на допрос. "Самое первое французское слово, которое я узнал, было après (потом). Куда бы я не обращался, меня отправляли в après", - сообщил Ивкин.

По словам адвоката Павла Косова Алена Дюфло, видео с места драки позволяет увидеть, что двое россиян не наносили ударов, которые привели к серьезным травмам англичанина. "Мой подзащитный признал, что он однажды толкнул или ударил англичанина, который упал. Но у того в крови было почти два промилле алкоголя, - сказал адвокат, которого цитирует РИА Новости. - Медицинский эксперт четко заявил, что не падение спровоцировало травмы англичанина. Имеющиеся видео не позволяют установить, кто нанес удары, которые спровоцировали травмы Бэйча". Установлено, что некоторые из них были нанесены с использованием металлических прутьев, которых не было в руках ни у Косова, ни у Ивкина.

Что же произошло четыре с лишним года назад во время резонансной драки в Марселе с участием десятков британцев, поляков и россиян, о которой писали многие СМИ? "Околофутбольный бой", который, к счастью, обошелся без жертв, вспыхнул накануне матча средь бела дня в самом центре Марселя, напугав добропорядочных жителей и гостей портового города, которые вышли на воскресный променад. Причем, его зачинщиками стали подвыпившие британские фанаты, известные своим буйным нравом. Напомним, что из-за этих хулиганов британские клубы в 1980-е годы на пять лет отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Англичане выкрикивали нецензурные фразы в адрес россиян, обливали их пивом из кружек и бутылок. Началась драка, к которой подключились поляки. Полиция поначалу бездействовала, но, дождавшись подкрепления, арестовала десятки человек, которые или выплатили большие штрафы, или были приговорены к условному наказанию, а трое россиян и вовсе к тюремному заключению. Так, российские болельщики Николай Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы. Ерунов, являвшийся на тот момент директором по работе с болельщиками московского "Локомотива", получил срок в 24 месяца. На суде он заявил, что присутствовал во время столкновений футбольных фанатов в Марселе, но никого не трогал.

Однако кульминация громкого дела наступила полутора годами позже. Виновными в причинении тяжких повреждений Эндрю Бэйчу британские и французские сделали Косова и Ивкина, хотя по горячим следам полиция так и не смогла достоверно установить, кто нанес увечья британцу. В полиции заявили, что в избиении принимало участие пять человек. Интерпол выдал ордер на арест Косова и Ивкина. Ничего не подозревавшие Косов и Ивкин были задержаны в феврале 2018 года по международному ордеру: первый - в Кельне, а второй - в Мюнхене на следующий день. Обоих перевезли в Марсель, поместив в местный СИЗО. Два россиянина не были знакомы друг с другом и ни разу не пересекались на трибунах.

Павел Косов недавно рассказал журналисту Даниле Игнатову, что на самом деле произошло в Марселе. По его словам, англичане во время чемпионата Европы бушевали во Франции несколько дней подряд, вели себя беспардонно, пили, устраивали стычки и провокации на улицах, оскорбляя местных жителей и туристов. В тот роковой день, когда началась драка, россияне оказались окружены и заблокированы англичанами, что подтверждают и камеры наблюдения. "Мы просто дали им отпор. И многие сами оказались травмированными, в том числе и я сам. В материалах дела написано, что у меня на лбу в тот момент было коричневое пятно - это кровь от бутылок, которые в нас летели.В распоряжении друзей Павла есть видео, на котором видно двух россиян и Эндрю Бэйча. Оно было предоставлено в суде Марселя.

Бэйч на нем обведен желтым, на Косова указывает зеленая стрелка, он находится в нескольких метрах от англичанина, а красная -наведена на неизвестное лицо, которое, судя по всему, и нанесло англичанину травмы прутьями. При этом Михаил Ивкин и вовсе пробегает на заднем плане в десятке метров от пострадавшего. Выходит, вся вина российских болельщиков заключается в том, что они находились поблизости, не в то время и не в том месте, когда неизвестный или неизвестные лица наносили побои британцу? В изоляторе Косов много общался с марсельцами, которые ожидают судебных процессов по другим делам. Все они утверждают, что никто во Франции не содержится за драку в СИЗО больше двух с половиной лет и крайне негативно высказываются об английских гостях, которые полностью теряют контроль над собой после возлияний, что, кстати, можно было наблюдать до пандемии во многих туристических центрах Европы.