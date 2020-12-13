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13.12.2020 15:35

Высказывания Помпео не повлияют на будущее отношений КНР и США

В своем выступлении в Технологическом институте штата Джорджия Майк Помпео обвинил Китай в разрушении системы высшего образования в США. "Под прицел" политика попали Массачусетский технологический институт и Вашингтонский университет, руководство которых "отказалось учесть озабоченность администрации Трампа попытками Китая повлиять на студентов и ученых", сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Руководство двух университетов опровергло обвинения в свой адрес. В Вашингтонском университете слова Помпео назвали позорными.

За последнее время американский политик и его сторонники неоднократно демонстрировали неадекватное поведение, начиная со словесных нападок на КПК и правительство КНР до выдвижения новых правил по ограничению въезда членов КПК и их прямых родственников в США, с приостановки проектов культурных обменов между Китаем и США до введения санкций в адрес заместителя председателя ПК ВСНП.

Майк Помпео неоднократно выступал с абсурдными заявлениями, отмечая, что внешняя политика США по Китаю не изменится. Все это явно демонстрировало его нежелание дальнейшего развития китайско-американских отношений. Огромное желание Помпео занять президентский пост в 2024 году уже давно ни для кого не секрет. На протяжении двух с лишним лет на посту госсекретаря США он стал настоящим пятном позора в американской дипломатии. Его жесткая позиция по Китаю нужна только для того, чтобы завоевать себе последние бонусы на политической арене.

Общественное мнение рассудит, что правда, а что нет. На днях партийные руководители Камбоджи, Ботсваны, Греции и других стран отметили, что Китай, которым руководит КПК, достиг огромных успехов в своем развитии. Это на благо не только самому Китаю, но и вносит вклад в достижение мира, стабильности и процветания всего мира.

25 ноября председатель КНР Си Цзиньпин направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США, в которой выражена надежда на то, что обе стороны будут придерживаться позиции отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, тем самым продвигать вперед здоровое и стабильное развитие отношений двух стран.

Фото: Артем Иванов/ТАСС
Китай в очередной раз предостерег США от вмешательства в свои внутренние дела

Недавно экс-госсекретарь США Генри Киссинджер отметил, что новый президент США должен, прежде всего, вести диалог с лидером Китая, чтобы уменьшить разрыв с этой страной. Почетный профессор Гарвардского университета Эзра Фогель на днях заявил, что США должны признать вклад Китая в мировое развитие, и справедливо относиться к Китаю. Американский политолог Джозеф Най считает, что китайско-американские отношения не должны идеологизироваться, обе стороны должны поддерживать хороший баланс между конкуренцией и сотрудничеством.

Здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений отвечает интересам народов двух стран, чего и ожидает международное сообщество.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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