Руководство двух университетов опровергло обвинения в свой адрес. В Вашингтонском университете слова Помпео назвали позорными.

За последнее время американский политик и его сторонники неоднократно демонстрировали неадекватное поведение, начиная со словесных нападок на КПК и правительство КНР до выдвижения новых правил по ограничению въезда членов КПК и их прямых родственников в США, с приостановки проектов культурных обменов между Китаем и США до введения санкций в адрес заместителя председателя ПК ВСНП.

Майк Помпео неоднократно выступал с абсурдными заявлениями, отмечая, что внешняя политика США по Китаю не изменится. Все это явно демонстрировало его нежелание дальнейшего развития китайско-американских отношений. Огромное желание Помпео занять президентский пост в 2024 году уже давно ни для кого не секрет. На протяжении двух с лишним лет на посту госсекретаря США он стал настоящим пятном позора в американской дипломатии. Его жесткая позиция по Китаю нужна только для того, чтобы завоевать себе последние бонусы на политической арене.

Общественное мнение рассудит, что правда, а что нет. На днях партийные руководители Камбоджи, Ботсваны, Греции и других стран отметили, что Китай, которым руководит КПК, достиг огромных успехов в своем развитии. Это на благо не только самому Китаю, но и вносит вклад в достижение мира, стабильности и процветания всего мира.

25 ноября председатель КНР Си Цзиньпин направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США, в которой выражена надежда на то, что обе стороны будут придерживаться позиции отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, тем самым продвигать вперед здоровое и стабильное развитие отношений двух стран.

Недавно экс-госсекретарь США Генри Киссинджер отметил, что новый президент США должен, прежде всего, вести диалог с лидером Китая, чтобы уменьшить разрыв с этой страной. Почетный профессор Гарвардского университета Эзра Фогель на днях заявил, что США должны признать вклад Китая в мировое развитие, и справедливо относиться к Китаю. Американский политолог Джозеф Най считает, что китайско-американские отношения не должны идеологизироваться, обе стороны должны поддерживать хороший баланс между конкуренцией и сотрудничеством.

Здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений отвечает интересам народов двух стран, чего и ожидает международное сообщество.