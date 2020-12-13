За ненормированную работу могут начать платить

В ближайшее время начнется работа над вторым пакетом изменений в Трудовой кодекс. В нем будут отрегулированы нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров. Об этом "Российской газете" рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Ненормированный рабочий день - это пробел в законе и мы сейчас будем готовить поправки, касающиеся этого аспекта", - пояснил Исаев. Он отметил, что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что, если они запишут в трудовом договоре, что сотрудник трудится ненормированно, то они имеют право привлекать его к работе когда захотят, в том числе в ночные часы, в выходные и праздники.

"Но если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день - это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно", - отмечает Исаев. Он добавляет, что особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда миллионы россиян из-за пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. И работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать, заставляют выполнять задания даже в выходные. Мол, люди все равно дома сидят! Платить же дополнительно ничего не хотят.

Исаев напоминает, что с 1 января 2021 года между сотрудником на удаленке и его работодателями должен быть установлен график взаимодействия. Если работодатель выходит за рамки такого графика - это уже сверхурочная работа. И по закону полагается оплачивать это в повышенном размере.

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