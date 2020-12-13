Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится

Российско-американские отношения вряд ли кардинально изменятся, если демократ Джо Байден станет новым президентом США. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Фетисов", фрагмент которого опубликован на сайте телеканала "Звезда".

По ее словам, победа того или иного кандидата на президентских выборах в США вряд ли повлияет на отношение Запада к России, на двустороннее взаимодействие в глобальных вопросах. "К сожалению, от смены участников электоральных процессов, от смены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшений двусторонних отношений мы не наблюдаем", - отметила Захарова.

"Россия является хорошо раскрученным трендом, который удобен и тем, и другим (демократам и республиканцам)", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что тема "сдерживания России" поддерживается искусственно.