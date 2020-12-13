Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского актера, диктора Евгения Хорошевцева.

Он признался, что очень огорчен, и назвал его уход горьким событием: "Я очень-очень огорчен тем, что произошло. Просто не ожидал. Это очень горькое событие… Очень плохо, когда уходят моложе тебя талантливые, хорошие, замечательные мастера своего дела, которых у нас сейчас все меньше и меньше", - отметил Кириллов.

Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни​​​. Ранее свои соболезнования в связи с утратой выразил президент Владимир Путин. По словам Дмитрия Пескова, Евгений Хорошевцев был "голосом Кремля". Именно его голос звучал на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства.