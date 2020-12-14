Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова представила книгу-автобиографию "Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание".

- В феврале мне сделали операцию, это был сложный период, когда пыталась многое переосмыслить, - рассказала Сотникова на презентации. - И в тот момент пришла мысль сделать подарок себе - все взвесить, разложить по полочкам и написать книгу. Работа получилась очень плодотворной. Было интересно обратиться к воспоминаниям, покопаться в своих мыслях.

Первая часть книги посвящена спортивному пути фигуристки. Сотникова обещает, что "кто-то может открыть для себя новую Аделину", так как некоторые истории никогда не затрагивались в интервью и были опубликованы впервые. Во второй части Адель дает советы, как начать заниматься фигурным катанием. Сама Сотникова официально объявила о завершении карьеры в марте этого года, а в октябре открыла собственную школу.