Apple выпустила iOS 14.3. В ней добавлена важная функция для фотографов

Компания Apple выпустила обновление для операционной системы iOS 14 - iOS 14.3. В нем поддержка новых AirPods Max, возможность съемки в формате Apple ProRAW на смартфонах iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и сервис Fitness+.

Режим ProRAW позволит любителям фото использовать технологии Deep Fusion и Smart HDR наравне с традиционными преимуществами съемки в RAW. Профессионалы смогут обрабатывать снимки так, как им нравится. Правда, при съемке в этом формате фотографии будут весить около 25 Мб.

Альбомы в Apple Music теперь поддерживают анимированные обложки. А пользователям из США доступен сервис Fitness+ с персональными тренировками по подписке.

Полный список изменений выглядит так:

▪️ Поддержка новых накладных наушников AirPods Max;

▪️ Добавлена возможность записи видео с частотой 25 кадров в секунду;

▪️ Добавлена возможность зеркально отразить изображение при съемке статических фото передней камерой iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X;

▪️ На страницах приложений в App Store теперь есть новый раздел, содержащий сведения о конфиденциальности. В этом разделе разработчик сообщает, как его приложение обрабатывает конфиденциальные данные;

▪️ Теперь доступен поиск контента по категориям, например по жанру, а по мере ввода отображаются недавние поисковые запросы и предложения;

▪️ В списке топ‑результатов поиска отображаются наиболее подходящие фильмы, телешоу, актеры, каналы и спортивные события;

▪️ Блиц-приложения (App Clip) можно запускать, сканируя разработанные Apple коды блиц-приложений с помощью Камеры или из Пункта управления;

▪️ Для функции "Отслеживание цикла" в приложении "Здоровье" можно указать сведения о беременности, лактации и использовании контрацептивов, чтобы прогнозы месячных и благоприятных для зачатия дней были точнее;

▪️ В приложении "Погода", Картах и Siri теперь доступны данные о качестве воздуха для городов и областей континентального Китая;

▪️ При определенных показателях качества воздуха приложение "Погода" и Siri отображают рекомендации по защите здоровья; эта функция доступна в США, Великобритании, Германии, Индии и Мексике;

▪️ В Safari можно выбрать Ecosia в качестве поисковой машины.

Исправлены следующие ошибки: