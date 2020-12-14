Apple выпустила iOS 14.3. В ней добавлена важная функция для фотографов

Компания Apple выпустила обновление для операционной системы iOS 14 - iOS 14.3. В нем поддержка новых AirPods Max, возможность съемки в формате Apple ProRAW на смартфонах iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и сервис Fitness+.
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Режим ProRAW позволит любителям фото использовать технологии Deep Fusion и Smart HDR наравне с традиционными преимуществами съемки в RAW. Профессионалы смогут обрабатывать снимки так, как им нравится. Правда, при съемке в этом формате фотографии будут весить около 25 Мб.
Альбомы в Apple Music теперь поддерживают анимированные обложки. А пользователям из США доступен сервис Fitness+ с персональными тренировками по подписке.
Полный список изменений выглядит так:
- ▪️ Поддержка новых накладных наушников AirPods Max;
- ▪️ Добавлена возможность записи видео с частотой 25 кадров в секунду;
- ▪️ Добавлена возможность зеркально отразить изображение при съемке статических фото передней камерой iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X;
- ▪️ На страницах приложений в App Store теперь есть новый раздел, содержащий сведения о конфиденциальности. В этом разделе разработчик сообщает, как его приложение обрабатывает конфиденциальные данные;
- ▪️ Теперь доступен поиск контента по категориям, например по жанру, а по мере ввода отображаются недавние поисковые запросы и предложения;
- ▪️ В списке топ‑результатов поиска отображаются наиболее подходящие фильмы, телешоу, актеры, каналы и спортивные события;
- ▪️ Блиц-приложения (App Clip) можно запускать, сканируя разработанные Apple коды блиц-приложений с помощью Камеры или из Пункта управления;
- ▪️ Для функции "Отслеживание цикла" в приложении "Здоровье" можно указать сведения о беременности, лактации и использовании контрацептивов, чтобы прогнозы месячных и благоприятных для зачатия дней были точнее;
- ▪️ В приложении "Погода", Картах и Siri теперь доступны данные о качестве воздуха для городов и областей континентального Китая;
- ▪️ При определенных показателях качества воздуха приложение "Погода" и Siri отображают рекомендации по защите здоровья; эта функция доступна в США, Великобритании, Германии, Индии и Мексике;
- ▪️ В Safari можно выбрать Ecosia в качестве поисковой машины.
Исправлены следующие ошибки:
- ▪️ Некоторые входящие сообщения MMS могли оставаться недоставленными;
- ▪️ Некоторые уведомления Сообщений могли не отображаться;
- ▪️ В группах контактов мог не отображаться список участников при составлении сообщения;
- ▪️ Некоторые видео могли отображаться некорректно при отправке из приложения "Фото";
- ▪️ При открытии папок с приложениями могли происходить сбои;
- ▪️ В Spotlight могли не отображаться результаты поиска, а приложения могли не открываться из Spotlight;
- ▪️ В Настройках могла быть недоступна функция Bluetooth;
- ▪️ Могла не выполняться беспроводная зарядка устройств;
- ▪️ Беспроводная зарядка iPhone с помощью двойного зарядного устройства MagSafe могла выполняться с мощностью ниже максимальной;
- ▪️ Мог происходить сбой при настройке беспроводных аксессуаров и периферийных устройств, использующих протокол WAC;
- ▪️ Клавиатура могла исчезать при добавлении списка в Напоминаниях во время использования VoiceOver.