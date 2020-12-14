Архаичный институт избирательной системы США определит следующего президента

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени 538 членов коллегии выборщиков проведут голосование во всех штатах страны с целью окончательно определить итоги прошедших в начале ноября президентских выборов в США. На момент сдачи номера в печать результаты волеизъявления коллегии не были известны. Впрочем, на фоне провала всех попыток нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа оспорить в судебном порядке уже утвержденные властями штатов предварительные итоги выборов сомнений в победе демократа Джозефа Байдена ни у кого нет.

Сам институт выборщиков в США является архаичным пережитком избирательной системы страны времен XVIII века. На заре американской демократии ее отцы-основатели подстраховались, сделав выборы президента непрямыми и невсеобщими. В реалиях 200-летней давности создание коллегии выборщиков, по свидетельству первого министра финансов страны Александра Гамильтона, виделось своеобразным "фильтром из избранных", который не даст малообразованному народу страны избрать не подходящего по своим деловым качествам человека на должность главы молодой республики.

В XXI веке, спустя 233 года, прошедших с момента утверждения этой запутанной процедуры, она многим кажется нонсенсом. Причем не только в мире, но и в самих США, по данным соцопроса Gallup, 61 процент американцев считают ее устаревшей и выступают за отмену. Тем более что в истории страны не один, не два, а уже пять раз были случаи, когда в Белый дом заезжал избранный коллегией выборщиков хозяин, проигравший общенародное голосование своему сопернику. Последний раз именно так и было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон получила на избирательных участках на 2,8 миллиона голосов больше, но в итоге уступила Дональду Трампу по числу выборщиков. Такого малоприятного с точки зрения навязываемой американцами всему миру "правильной демократии" казуса в 2020 году не прогнозируется. По данным центра Pew Research, на выборах 3 ноября Джозефа Байдена поддержали 81,3 миллиона избирателей (самое большое количество в истории США), а Трампа - 74,2 миллиона. Эти цифры и разница в 4,5 процентных пункта указывают на вероятное получение демократом 306 голосов выборщиков (56,9 процента членов коллегии, что гораздо больше требуемых для победы 270 голосов) при 232 у Трампа.

Впрочем, тот факт, что коллегия выборщиков, собираемая преимущественно из знаменитостей (в Нью-Йорке, например, в нее входят супруги Клинтон), а не рядовой американский народ решает судьбу выборов, добавляет в нынешнюю и без того наэлектризованную отказом Трампа признать их итоги ситуацию лишнюю толику нервозности. Ведь среди самих выборщиков регулярно находятся люди, которые в пику партийной дисциплине и мнению электората голосуют за президента США по собственному усмотрению. И эффективной управы на таких "ренегатов" пока не придумали - лишь в 32 из 50 штатов есть законы, запрещающие выборщикам отклоняться "от линии партии", и только в 14 штатах за отступничество предусмотрен несерьезный по американским меркам штраф в 1 тысячу долларов.

Однако даже несколько потенциальных "неверующих выборщиков" (faithless electors - так дословно называют этих людей) едва ли смогут изменить наметившийся баланс сил в коллегии в пользу Трампа. А представить себе ситуацию, при которой около 40 ее членов переметнутся от демократов к республиканцам, не берутся даже самые маргинальные политики и эксперты (за всю историю США всего 90 выборщиков проявляли самоуправство).

Вне зависимости от исхода голосования коллегии выборщиков 14 декабря последнее слово в утверждении финальных результатов президентских выборов-2020 остается за конгрессом США. Именно здесь 6 января следующего года на совместном заседании обеих его палат под руководством вице-президента страны Майка Пенса предстоит вскрыть конверты и официально сертифицировать поданные выборщиками голоса. Тем самым постав жирную точку в самых скандальных президентских выборах в новейшей истории Америки.

За всю историю США всего 90 выборщиков проявляли самоуправство

Однако как пойдет этот двухпартийный процесс на Капитолийском холме, сказать сейчас никто не берется. Ведь если даже один конгрессмен или сенатор - теоретически ими могли бы стать республиканцы, подыгрывающие заявлениям Дональда Трампа о фальсификации демократами итогов волеизъявления граждан - опротестует итоги голосования коллегии, то вся процедура будет приостановлена. И как минимум один из конгрессменов, представитель штата Алабама Моррис Брукс, уже обозначил готовность поступить именно таким образом. Между тем бесконечно "тянуть резину" тоже не получится - в Конституции США черным по белому записано, что избранный президент страны должен быть приведен к присяге ровно в полдень 20 января. И точка.

Между тем

В избирательном штабе Дональда Трампа, даже несмотря на отказ в минувшую пятницу Верховного суда пересмотреть итоги выборов в четырех штатах и тем самым лишить Байдена 63 голосов выборщиков, продолжат оспаривать итоги голосования вплоть до инаугурации следующего, 46-го по счету президента США. Об этом, как сообщает издание The Hill, заявила старший советник штаба Дженна Эллис, отметив "высшее значение" предстоящего голосования конгресса.