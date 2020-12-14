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14.12.2020 20:17
Рубрика: Власть

Уроки правописания

Ассоциация юристов предлагает преподавать право в школе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил с предложением расширить преподавание правовых дисциплин в школе. Сегодня ученики изучают обществознание, подразумевающее и правовые знания, но этого явно недостаточно.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Инициатива прозвучала на подведении итогов Всероссийского правового (юридического) диктанта, проведенного Ассоциацией юристов России.

"В Ассоциации юристов России есть комиссия по образованию, - напомнил Владимир Груздев. - Прежде всего она занимается проектами по совершенствованию высшего юридического образования. Но мы постоянно обсуждаем вопрос, что в школьной программе должно быть расширено преподавание права. Сегодня оно предусмотрено, но в ограниченном объеме. Необходимо же преподавать право как одну из базовых дисцплин".

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Знание своих прав - это большая сила в современном мире. На расширение правовых знаний направлен и правовой диктант. В этом году он стал рекордным: проверили свою правовую грамотность 507 тысяч человек. Причем почти 65 процентов из них - молодые люди, младше 23 лет. Однако интерес к акции проявила не только молодежь: среди прошедших тест на правовую грамотность были и известные юристы. Например, на вопросы диктанта ответил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.

"Вопросы Всероссийского правового диктанта продуманы таким образом, что охватывают самые актуальные и значимые темы уходящего года. Это и Конституция РФ с поправками 2020 года, и меры поддержки граждан и бизнеса в пандемию коронавирусной инфекции", рассказал он, честно признавшись, что некоторые вопросы вызвали трудность даже у него. Но специфика экзамена в том, что он не только проверяет, но и повышает уровень знаний. Отвечая на вопросы, человек узнает для себя что-то новое.

В правовом диктанте приняли участие жители 175 стран. В будущем году он пройдет на 4 языках

Как рассказали организаторы акции, лучше всего граждане разбираются в процессуальном и конкурентном праве, что достаточно неожиданно. Также мало ошибок было в вопросах про социальные льготы. Сложными оказались вопросы по жилищному праву, уголовному праву, защите прав потребителей, трудовому праву. И это уже повод задуматься.

Власть Право Права человека

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