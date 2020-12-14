Авиакомпаниям сократили объем антикризисных субсидий

Авиакомпании получат субсидии для компенсации недополученных доходов из-за снижения пассажиропотока в размере 20,95 млрд рублей. Это следует из постановления правительства, подписанного сегодня премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее на антикризисные субсидии авиакомпаниям было выделено 23,4 млрд рублей.

При этом программа субсидий продлена с июля до ноября, это следует из другого постановления правительства, также подписанного главой кабмина. Кроме того, увеличен размер субсидии на одного "потерянного" пассажира с 365 рублей до 685 рублей. При этом, для авиакомпаний, работающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), будет применяться повышающий коэффициент.

Программа поддержки аэропортов также продлена. Воздушные гавани смогут получить компенсацию за рейсы в июле, тогда как ранее выплаты были рассчитаны только за второй квартал.

Как заявляли ранее в Минтрансе, из выделенных 23,4 млрд рублей Росавиация распределила между 42 авиакомпаниями около 13 млрд рублей. В основном авиакомпании за счет этих средств компенсировали расходы по зарплате.

В ноябре в Минтрансе сообщили, что разработан проект приказа о продлении программы субсидирования авиакомпаний, пострадавших от пандемии, на ноябрь 2020 года. Также предлагалось увеличить ставку компенсации в июле - ноябре 2020 года с 365 до 685 рублей на одного пассажира. Но, как указывали в министерстве, документ тогда еще не был согласован Минфином.