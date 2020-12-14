Байден захватил лидерство по голосам выборщиков в США

Кандидат от демократической партии США Джозеф Байден заручился к настоящему времени поддержкой 202 членов коллегии выборщиков, в рамках проходящего сегодня во всех штатах страны голосования этого института за избрание следующего, 46-ого по счету президента страны.

Как сообщает газета The Washington Post, помимо Вермонта и Нью-Гемпшира, Байден получил все голоса выборщиков от штатов Невада, Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Итоги всеобщего голосования в последних шести регионах вплоть до последнего времени безуспешно оспаривал действующий президент США Дональд Трамп, утверждавший о "массовых фальсификациях" на состоявшихся 3 ноября выборах. Самого Трампа к настоящему времени поддержали лишь 177 членов выборщиков.

Голосование членов коллегии проходит мирно, серьезных нарушений общественного порядка или протестных акций не зафиксировано. В отдельных штатах у входа в местные законодательные собрания, где проходит эта уходящая корнями в XVIII век самобытная процедура американской демократии, собрались сторонники республиканской партии в поддержку Трампа.

Как ожидают американские обозреватели, всего Джозеф Байден получит 306 из 538 голосов выборщиков и станет 46-м президентом страны. Дональд Трамп может рассчитывать на 232 голоса, что автоматически сделает его "хромой уткой" - президентом, срок полномочий которого истекает через месяц с небольшим.

6 января 2021 года конгресс США на совместном заседании обеих палат должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а инаугурация следующего главы государства пройдет в Вашингтоне 20 января.