Банк России назвал пять признаков мошеннических телефонных звонков

Банк России называет пять таких признаков:

1. Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился - сотрудником банка, полиции или магазина, - это уже повод насторожиться.

2. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

3. Якобы очень выгодное предложение - призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот - попытки запугать возможной потерей денег.

4. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты - номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

5. Моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты, напоминают в ЦБ. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.

"Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, - очень важно, - отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. - Сто, тысячу раз напоминать - никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко".

Звонки злоумышленников, когда они обманом выманивают данные о картах (чаще всего представляясь сотрудниками служб безопасности банков) или побуждают граждан сделать перевод, стали основным способом хищений средств из банков. На преступников работают целые кол-центры.

Только за период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза. Для маскировки своих номеров телефонов (вместо него отображается номер банка) мошенники пользуются особенностями IP-телефонии, позволяющей создавать неограниченное количество номеров.

Как ранее рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, с начала этого года мошенники сделали свыше 15 млн мошеннических звонков гражданам.