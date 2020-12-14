"Барселона" и "ПСЖ" сыграют в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала пей-офф Лиги чемпионов. Перед ее началом команды были разделены на "сеяные", куда попали победители групп, и "несеяные", где были клубы, ставшие вторыми в своих квартетах. При этом не могли играть друг против друга коллективы из одной страны.
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После вылета из турнира трех российских клубов внимание поклонников российского футбола будет приковано к итальянской "Аталанте", в составе которой выступает полузащитник национальной команды Алексей Миранчук. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо сразится с мадридским "Реалом".
В других парах встретятся:
"Боруссия" (Германия, Мёнхенгладбах) - "Манчестер Сити" (Англия),
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия),
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия),
"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия),
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия),
"Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция),
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд).
Первые матчи запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.