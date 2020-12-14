"Барселона" и "ПСЖ" сыграют в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала пей-офф Лиги чемпионов. Перед ее началом команды были разделены на "сеяные", куда попали победители групп, и "несеяные", где были клубы, ставшие вторыми в своих квартетах. При этом не могли играть друг против друга коллективы из одной страны.

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