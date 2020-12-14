Несмотря ни на что, литературная жизнь продолжается. 15-16 декабря в Институте мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ) пройдет онлайн Международная научная конференция "Читатель в русском литературном процессе ХХ века", приуроченная к 90-летию выхода книги А.М. Топорова "Крестьяне о писателях".

Сначала о том, кто такой Адриан Митрофанович Топоров (1891-1984), деятельность и творчество которого высоко оценивали Горький, Луначарский, Зазубрин, Твардовский, а космонавт Герман Титов даже называл его "духовным дедом". Он родился в бедной крестьянской семье, но тяга к знаниям и упорство привели его к тому, что он стал выдающимся просветителем на Алтае. В 1920 году в селе Верх-Жилинское он организовал коммуну "Майское утро" и создал здесь школу, библиотеку, народный театр, краеведческий музей, хор и оркестр. Делегат Первого Всесоюзного съезда учителей (1925), один из лучших селькоров СССР. Автор книги "Крестьяне о писателях" - единственной в мире, где приводятся высказывания обычных крестьян о литературе. Более десяти лет Топоров проводил с неграмотными и полуграмотными крестьянами чтения мировой литературы, а затем стенографировал их мнения о прочитанном.

Иными словами, Топоров не просто сеял "разумное, доброе, вечное", но и фиксировал всходы в умах и душах необразованных людей. Эта странная вроде бы книга, вышедшая в Госиздате в 1930 году, имела широкий резонанс не только в СССР, но и за рубежом. На нее откликнулись в США, Австралии, Швейцарии и Польше, прежде всего тех странах, где процветает аграрный сектор. Но судьба и книги, и самого Топорова на родине оказалась горькой. Топоров был арестован, судим по 58-й статье за "контрреволюционную деятельность" и более 20 лет провел в лагерях. Причем одним из пунктов обвинения стала именно книга, ведь в ней положительно упоминались имена репрессированных писателей. Книга была изъята из библиотек, а рукопись ее продолжения уничтожена. Только в 60-е годы, во многом благодаря Титову, родители которого были членами коммуны "Майское утро", имя Топорова стало вновь популярным.

В преддверии конференции ИМЛИ совместно с Музеем-заповедником М.А. Шолохова выпустили книгу "Очень прошу ответить мне по существу..." Письма читателей М.А. Шолохову. 1929-1955". Публикуя роман-эпопею "Тихий Дон", Шолохов сам обратился к читателям с просьбой присылать письма с мнением о прочитанном. Профессиональных критиков он по известным причинам не слишком уважал, а вот мнение народа хотел знать. В этом издании, которое подготовили ведущие специалисты ИМЛИ (ответственный редактор - член-корреспондент РАН Наталья Корниенко), собраны и тщательно прокомментированы 520 писем к автору "Тихого Дона" и "Поднятой целины". Это целый читательский материк, от рабочих и колхозников до людей с высшим образованием, и от жителей советской глубинки до Нью-Йорка.

"Я хочу сказать несколько слов вообще, о книге ("Поднятой целине". - П.Б.). Я сам не специалист литератор, не разбираюсь совершенно в литературных тонкостях, т.е. в этом отношении не могу делать сколько-нибудь объективной оценки. Но как комсомолец, как человек, преданный делу пролетариата, я эту книгу вправе и должен оценить".

15-16 декабря в ИМЛИ пройдет конференция "Читатель в русском литературном процессе ХХ века"

Можно улыбнуться и вспомнить о мифической "кухарке", которая управляет государством. Но можно взглянуть и по-другому. Литература в СССР воспринималась не как досуг или развлечение. Она воспринималась как часть общей жизни, общего строительства. Собственно, сбылось то, о чем мечтал Маяковский. Утопия? Да. Но что не утопия? Всякая глобальная идея устройства мира рано или поздно становится утопией. Например, утопией оказался "мир без границ", который исчез менее чем за год из-за пандемии. Теперь мы живем в ситуации "мира без границ", но только онлайн. Недавно я принял участие в международной конференции в Дели, не выходя из своей квартиры в Москве, в Борисове. Но боюсь, что и это однажды может стать утопией.

В любом случае книгу интересно и поучительно читать. Вот другой "корреспондент" пишет: "Дорогой товарищ Мих. Шолохов! Мы, деревенские малограмотные ребята, прочитали совместно ваше большое произведение "Поднятая целина" и, узнав, в конце книги, ваш адрес (между прочим, мы сомневаемся в адресе, а потому опасаемся, что наше письмо не дойдет лично к вам), мы решили, если вам не будет противно, сообщить наш отзыв. Мы вас, Миша, полюбили (особенно я) ровно год назад, читая огромное ваше произведение "Тихий Дон".

Сколько лиц! Какие судьбы! Целая огромная читающая страна! Которую мы, боюсь, потеряли...

Вот еще одно высказывание, которое очень напоминает современные перебранки в соцсетях, когда буквально все стали "специалистами", в том числе и в области языка: "Мое мнение о книге Шолохова "Поднятая целина". Читается с захватывающим интересом. Сильно раздражают и портят впечатление многочисленные провинциализмы и малограмотная, литературно не обработанная речь действующих лиц. Т. Шолохов! Для кого пишешь: только для Дона или для всего Союза? Если для всего Союза, то брось провинциализмы и пиши на едином литературном русском языке. А так, если каждый начнет писать на языке своей деревни, то в литературе вавилонское столпотворение получится, и читать придется со словарем в руках".

А вот и "фейк-ньюс": "Из недостоверных источников я слышал, что... материал был похищен у одного офицера, который участвовал в подавлении повстанцев на Дону". Новость "недостоверная", но - новость!

Сколько лиц! Какие судьбы! Целая огромная читающая страна! Которую мы, боюсь, потеряли...