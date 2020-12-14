Бедным странам может не хватить вакцин от COVID-19

Странам с низким уровнем дохода на душу населения может не хватить вакцин от коронавируса, потому что богатые государства скупают их в гигантских количествах. Пока бедные государства за неимением средств ждут, что спасительные препараты для них на деньги разных фондов закупит COVAX - организация по справедливому распределению прививок в мире, то последние быстро заключают сделки с производителями напрямую и оказываются "впереди планеты всей".

По данным организации People s Vaccine Alliance, самые зажиточные страны, на которые приходится 14 процентов мирового населения, уже скупили столько доз прививок, сколько хватит, чтобы трижды вакцинировать их граждан. Самой "жадной" в этом отношении оказалась Канада - ее власти закупили препаратов сразу на пять циклов вакцинации! Уже сейчас полностью выкуплены все дозы прививки от компании Moderna и 96 процентов доз от Pfizer и BioNTech. В итоге в следующем году минимум в 70 беднейших странах мира лишь каждый десятый человек в теории сможет получить вакцину от коронавируса.

В зоне риска оказались главным образом страны Африки, откуда звучат призывы к ООН провести специальное заседание по вопросу честного доступа к вакцинам от COVID-19. Директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг попросил у богатых стран поделиться излишками закупленных вакцин с Черным континентом. " Даже если богатые страны могут себя защитить, то они будут жить на "острове", - цитирует CNN координатора по иммунизации и разработке вакцин Африканского региона ВОЗ доктора Ричарда Михинго.