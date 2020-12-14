Беларусь вышла на пик пневмоний

Общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси, судя по официальным данным национального здравоохранения, составило к понедельнику 160 295 человека. Комментируя 14 декабря динамику эпидемиологической ситуации в республике, население которой не превышает десяти миллионов, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что страна, по его мнению, вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца.

Правда, министр, слова которого приводит БЕЛТА, уточнил, что, "к сожалению, показатели достаточно высокие", но рассчитывает, что на таких цифрах удастся удержаться как минимум еще полтора месяца. Крайне важный факт, добавил глава Минздрава, что "эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть". При этом он обратил внимание, что, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения из-за пандемии, в стране не перестали оказывать специализированные виды медицинской помощи.

"У нас не задействована в отличие от весны для лечения больных коронавирусом ни одна койка онкологического диспансера, в полной мере работает травматологическая служба", - констатировал министр. Кроме того, по его словам, изменена и маршрутизация оказания специализированной помощи в амбулаторных условиях.

Кстати, посещая в понедельник 6-ю столичную больницу, Александр Лукашенко посоветовал врачам не передерживать больных в медицинских учреждениях, если они идут на поправку после перенесенной инфекции. "Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает", - уточнил свою позицию глава Беларуси, добавив, что "если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать". Он привел в этой связи данные статистики, согласно которой только 0,31% людей приходится возвращать обратно в больницу, назвав его "хорошим показателем". Сейчас общее число выздоровевших от COVID -19 в республике достигло 138 464 человек.

Прогнозируя развитие ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения РБ высказал предположение, что вторая волна пандемии начнет спадать в республике лишь к лету. "Как минимум до июня мы будем жить с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным", - резюмировал специалист.