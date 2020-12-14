Боец ММА Исмаилов победил Штыркова на турнире АСА в Москве

В главном поединке турнира АСА 115, который прошел в воскресенье в Москве, Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова.

Исмаилов, заметно уступавший своему сопернику в весе, начал поединок очень активно. В первом раунде и начале второго он наносил больше ударов, заметно превосходя Штыркова в активных действиях, однако заданный темп не смог удержать, и уже с середины второго раунда темп боя заметно упал.

Чуть активнее стал Штырков, а его противник отвечал нечастыми сериями ударов. И все же в третьем раунде Исмаилов смог навязать сопернику борьбу. Штырков несколько раз оказывался в партере, но не позволил оппоненту развить успех.

В итоге все судьи отдали победу Исмаилову - 29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28. Его беспроигрышная серия достигла уже 12 боев.