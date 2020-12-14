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14.12.2020 01:16
Рубрика: Спорт

Властвует в "разделке"

Большунов одержал первую победу на Кубке мира 2020/2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Сборная России по лыжным гонкам успешно выступила на втором этапе Кубка мира-2020/2021 в швейцарском Давосе, завоевав золотую медаль, три серебряных и две бронзовых.
В 15-километровой "разделке" ближайшему конкуренту Александр Большунов привез полминуты. Фото: AP В 15-километровой "разделке" ближайшему конкуренту Александр Большунов привез полминуты. Фото: AP
В 15-километровой "разделке" ближайшему конкуренту Александр Большунов привез полминуты. Фото: AP

После первого этапа в финской Руке ждать следующего пришлось почти две недели. Такая пауза получилась из-за того, что старты, которые должны был пройти в норвежском Лиллехаммере 4-6 декабря, были отложен на поздний срок. И изначально третий этап в Давосе стал вторым.

Сборная России по биатлону установила антирекорд по числу гонок без побед

К этому моменту Кубок мира понес серьезные потери в составе участников: из-за риска заразиться коронавирусом с соревнований снялись сборные Норвегии во главе с Йоханнесом Клэбо, Швеции и Финляндии. Но и без них конкуренция в нынешних гонках запредельная, что показал этап в Давосе.

Тем приятней, что россияне по-прежнему в числе лидеров. У мужчин мы все привыкли к успехам Александра Большунова, взявшего "бронзу" и "серебро" в Руке. В Давосе Саша выступил еще сильнее. Стал вторым в спринте, уступив элитному сопернику в этой дисциплине итальянцу Федерико Пеллегрино, а вот в "разделке" на 15 километров коньком Большунову не было равных.

Более того, второе и третье место тоже заняли наши лыжники: Андрей Мельниченко и Артем Мальцев, соответственно. А Большунов еще и вышел в лидеры общего зачета Кубка мира, опередив Клэбо.

После Давоса Большунов вышел в лидеры общего зачета Кубка мира

Женский этап в Руке принес нам "серебро" Татьяны Сориной, а в Давосе выстрелили Наталья Непряева и Юлия Ступак. Первая взяла бронзовую медаль в спринте и в шаге остановилась от пьедестала по итогам "разделки" на 10 км. Зато "серебро" на этой дистанции взяла Ступак, не так давно выступавшая под фамилией Белоруковой. Прошлый сезон Юля пропустила по беременности, но, едва вернувшись на лыжню, она снова показывает результат.

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