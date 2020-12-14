Борец Роман Власов завоевал золото Кубка мира

Лидер сборной России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов завоевал золотую медаль индивидуального Кубка мира в Сербии.

Власов, выступавший в весовой категории до 77 кг, в финальной схватке победил представителя Венгрии Золтана Леваи. Обладателями бронзовых наград стали серб Виктор Немеш и Александрин Гуту из Молдавии. В первый день турнира "золото" также завоевали россияне Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг). "Серебро" досталось Давиту Чакветадзе (до 87 кг).

Вчера уже после подписания номера "РГ" в печать прошли еще пять финалов с участием российских "классиков". За победу в весовой категории до 60 кг сражался Степан Марянян, до 63 кг - Жамболат Локьяев, до 82 кг - Милад Алирзаев, до 97 кг - Муса Евлоев, до 130 кг - Сергей Семенов. Кубок мира по спортивной борьбе продлится до 18 декабря.