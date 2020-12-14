Британия и ЕС согласились продолжить переговоры по Brexit

Ранее именно вечер воскресенья был определен как крайний срок для принятия решения о продолжении переговоров. Джонсон и дер Ляйен согласились отсрочить переговоры, "чтобы увидеть, удастся ли достичь соглашения даже на этом позднем этапе". Лидеры не уточнили, как долго будут продолжаться эти заключительные переговоры. Британия должна юридически оформить выход из состава ЕС 31 декабря, при этом необходимо время, чтобы британский и европейский парламенты проголосовали по любой сделке, которая появится до этого. Урсула фон дер Лейен сказала, что воскресный разговор с британским премьером был "конструктивным и полезным". Джонсон повторил свое предупреждение, сделанное ранее на этой неделе, о том, что сценарий без заключения сделки "представляется наиболее вероятным". Позднее Джонсон сказал, что "там, где есть жизнь, есть надежда" и что Лондон "определенно не откажется от переговоров", сообщает ВВС.

Британия и ЕС ведут переговоры о торговой сделке после Brexit с марта и пытаются заключить ее до окончания так называемого переходного периода 31 декабря, когда обе стороны перейдут в экономических отношениях к правилам, которые приняты Всемирной торговой организацией (ВТО). Без торговой сделки могут быть введены тарифы - сборы за товары, которые покупаются и продаются между двумя сторонами, что, в свою очередь, приведет к росту цен на определенные товары, как в Британии, так и в странах ЕС. Лондон также может потерять доступ к нулевым квотам на огромном едином европейском рынке. С другой стороны, Brexit без торговой сделки нанесет ущерб экономике Европы, вызовет ударную волну по финансовым рынкам, усилит контроль на границах и посеет хаос в хрупких цепочках поставок, которые тянутся по всей Европе и за ее пределами.

Источники в ЕС заявили, что Лондон и Брюссель приблизились к достижению компромисса по спорному положению сделки в вопросах выработки стандартов и разрешения споров. Ключевым камнем преткновения остается вопрос выделения квот на рыболовство в британских и европейских водах, а именно намерение Даунинг-стрит резко, до 20 процентов от всего улова, сократить квоты для французских рыбаков, которые столетиям промышляли этим на законных основаниях у берегов Альбиона. Президент Франции Эмманюэль Макрон сталкивается с внутренним давлением, поскольку французские рыбаки настойчиво убеждают его обеспечить защиту их прав на рыболовство в британских водах и грозят национальной забастовкой.