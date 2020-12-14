Букмекерам поможет государственный регулятор

Новости

Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Когда новое хуже прежнего

Букмекерам поможет государственный регулятор
Текст: Павел Арсеньев (экономист)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Букмекер, от английского bookmaker, - это профессиональный спорщик, занимающийся приемом денежных ставок на различные предстоящие события. В СССР такой профессии официально не было, но в России она существует с начала 1990-х. Этот бизнес работает не только на себя, но и на спорт. Данный механизм внезапно предложено пересмотреть.

В России разрешено принимать ставки только на спортивные события. Букмекеры предлагают пари: рассчитывают коэффициенты, которые определяются вероятностями, и гарантируют выплату выигрыша. Важно уметь прогнозировать и поддерживать свою репутацию. Если обманешь игрока, никто к тебе не пойдет. Жалоба "убьет", а лучшей рекламы не придумать.

Отношения государства и букмекеров еще выстраиваются. В 2000-х был принят закон об организации азартных игр. Букмекеров отделили от владельцев казино и "одноруких бандитов". Одних отправили в игорные зоны, а другие получили гарантию работы в регионах.

Надо соблюдать установленные государством правила игры. Нужно иметь лицензию. С 2017-го букмекеры обязаны переводить целевые отчисления (ЦО) спортивным федерациям и лигам на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Они перечисляют 5% доходов (или минимум 15 млн рублей в квартал) на развитие тех направлений, ставки на которые принимают: так, процент от выигрыша на футболе идет в футбольную федерацию, на хоккее - в хоккейную и т.д.

В 2018 году букмекеры перечислили спорту 807,8 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2017-м. В 2019 году целевые отчисления составили 1,2 млрд. По итогам сложного 2020-го, когда соревнования приостанавливались, объем отчислений, по прогнозам, превысит 1,5 млрд. В 2019-м стоимость спонсорских контрактов букмекерских контор превысила 6 млрд рублей, которые дополнительно пошли в спортклубы и лиги.

Реклама на ТВ в 2016 году оценивалась в 285 млн рублей, а по итогам 2019-го превысила 5 млрд! Рынок развивается - с 2017 года прирост составляет 30-40% в год. Размер ЦО не меняется, хотя букмекеры зарабатывают все больше. По итогам 2020 года на физкультуру и спорт в России, предварительно, будет потрачено 74 млрд рублей.

В проекте федерального бюджета расходы на данную сферу в 2021 году запланированы в размере 65 млрд рублей, в 2022-м - 64 млрд, в 2023-м - 54 млрд. Сокращение связано с мерами по борьбе COVID-19, туда перенаправляют средства. Но бюджет будут корректировать. Уже сейчас надо думать о резервах. Чем букмекеры не резерв? С их-то уровнем роста.

Недавно Минфин России предложил увеличить отчисления в 2 раза - с 5 до 10%, или до минимум 30 млн рублей в квартал. Если отталкиваться от 2019 года, ЦО составят 2,4 млрд рублей. А если отталкиваться от динамики роста, они могут достигнуть и 5-6 млрд рублей в год! Вполне справедливо и неплохо на фоне вынужденного сокращения бюджетных расходов на спорт из-за пандемии.

Главное - обеспечить госконтроль, чтобы деньги не ушли на сторону. Надзор сейчас возложен на Федеральную налоговую службу. Однако в ноябре этого года в Государственную Думу был внесен альтернативный депутатский законопроект о создании нового регулятора и изменении системы целевых отчислений. Предлагается создать публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК), которая будет получать от букмекеров взносы и передавать их дальше.

Учредить ее должна Российская Федерация, но инструментом предлагается сделать единый центр учета перевода ставок, имущество которого "формируется за счет добровольных имущественных взносов, доходов от деятельности компаний и иных поступлений". К чему это может привести? К тому, что возникнет частная лавочка с уставным капиталом, допустим, в 10 тысяч рублей, которая "примет" на себя функции госконтроля. Замечу, что 8 декабря законопроект был рассмотрен в первом чтении, и скорость его продвижения поражает. Наверное, многие депутаты даже не успели вникнуть в его детали.

Думается, контроль онлайн-ставок следует перевести в государственную структуру. Пусть это будет публично-правовая компания, но без частных партнеров. Зачем создавать нового регулятора? 

Интерактивные ставки разрешили принимать с 2014 года, и с тех пор букмекеры используют контролируемую государством платежную систему: это два ЦУПИС - Центра учета переводов интерактивных ставок. Они решают споры между конторами и игроками и имеют лицензию Центрального банка РФ. Новая частная компания заменит два существующих ЦУПИС и станет единственной. Нам предлагают создать никем не контролируемого монополиста. Он начнет пропускать через себя деньги букмекеров. Дойдут ли они так же, как раньше, до федераций?

Депутаты также предлагают установить целевые отчисления в размере 1% от базы. А базу определять как "доход от приема ставок, интерактивных ставок". Продвигают уменьшение отчислений до 1%, то есть денег для спорта станет меньше, и перевод отрасли в публично-правовую компанию. Она будет... оператором частной ООО? И эта единственная ООО будет пропускать через себя деньги букмекеров, которые пойдут... куда и кому? Не испарится ли после этого и рынок рекламы и спонсорских контрактов, который сейчас в основном и подпитывает спорт?

Думается, контроль онлайн-ставок следует перевести в государственную структуру. Пусть это будет ППК, но без частных партнеров. Зачем создавать нового регулятора? Эти функции может исполнять, например, госбанк. И вообще у нас полно системообразующих финансовых институтов с огромной долей участия государства, абсолютно прозрачных. Они стоят на службе государства.

Давайте подчиним движение финансовых потоков и целевых отчислений им, тому же Центробанку. Есть утвержденный список системообразующих банков, пусть у них и будет ЦУПИС. Это самый простой и прозрачный путь - государство, букмекеры, спортсмены и игроки будут знать и контролировать, на что пошел каждый рубль. Это должен быть государственный регулятор. И это ли не основа будущих побед?

Экономика

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря