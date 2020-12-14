Букмекерам поможет государственный регулятор

Букмекер, от английского bookmaker, - это профессиональный спорщик, занимающийся приемом денежных ставок на различные предстоящие события. В СССР такой профессии официально не было, но в России она существует с начала 1990-х. Этот бизнес работает не только на себя, но и на спорт. Данный механизм внезапно предложено пересмотреть.

В России разрешено принимать ставки только на спортивные события. Букмекеры предлагают пари: рассчитывают коэффициенты, которые определяются вероятностями, и гарантируют выплату выигрыша. Важно уметь прогнозировать и поддерживать свою репутацию. Если обманешь игрока, никто к тебе не пойдет. Жалоба "убьет", а лучшей рекламы не придумать.

Отношения государства и букмекеров еще выстраиваются. В 2000-х был принят закон об организации азартных игр. Букмекеров отделили от владельцев казино и "одноруких бандитов". Одних отправили в игорные зоны, а другие получили гарантию работы в регионах.

Надо соблюдать установленные государством правила игры. Нужно иметь лицензию. С 2017-го букмекеры обязаны переводить целевые отчисления (ЦО) спортивным федерациям и лигам на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Они перечисляют 5% доходов (или минимум 15 млн рублей в квартал) на развитие тех направлений, ставки на которые принимают: так, процент от выигрыша на футболе идет в футбольную федерацию, на хоккее - в хоккейную и т.д.

В 2018 году букмекеры перечислили спорту 807,8 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2017-м. В 2019 году целевые отчисления составили 1,2 млрд. По итогам сложного 2020-го, когда соревнования приостанавливались, объем отчислений, по прогнозам, превысит 1,5 млрд. В 2019-м стоимость спонсорских контрактов букмекерских контор превысила 6 млрд рублей, которые дополнительно пошли в спортклубы и лиги.

Реклама на ТВ в 2016 году оценивалась в 285 млн рублей, а по итогам 2019-го превысила 5 млрд! Рынок развивается - с 2017 года прирост составляет 30-40% в год. Размер ЦО не меняется, хотя букмекеры зарабатывают все больше. По итогам 2020 года на физкультуру и спорт в России, предварительно, будет потрачено 74 млрд рублей.

В проекте федерального бюджета расходы на данную сферу в 2021 году запланированы в размере 65 млрд рублей, в 2022-м - 64 млрд, в 2023-м - 54 млрд. Сокращение связано с мерами по борьбе COVID-19, туда перенаправляют средства. Но бюджет будут корректировать. Уже сейчас надо думать о резервах. Чем букмекеры не резерв? С их-то уровнем роста.

Недавно Минфин России предложил увеличить отчисления в 2 раза - с 5 до 10%, или до минимум 30 млн рублей в квартал. Если отталкиваться от 2019 года, ЦО составят 2,4 млрд рублей. А если отталкиваться от динамики роста, они могут достигнуть и 5-6 млрд рублей в год! Вполне справедливо и неплохо на фоне вынужденного сокращения бюджетных расходов на спорт из-за пандемии.

Главное - обеспечить госконтроль, чтобы деньги не ушли на сторону. Надзор сейчас возложен на Федеральную налоговую службу. Однако в ноябре этого года в Государственную Думу был внесен альтернативный депутатский законопроект о создании нового регулятора и изменении системы целевых отчислений. Предлагается создать публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" (ППК), которая будет получать от букмекеров взносы и передавать их дальше.

Учредить ее должна Российская Федерация, но инструментом предлагается сделать единый центр учета перевода ставок, имущество которого "формируется за счет добровольных имущественных взносов, доходов от деятельности компаний и иных поступлений". К чему это может привести? К тому, что возникнет частная лавочка с уставным капиталом, допустим, в 10 тысяч рублей, которая "примет" на себя функции госконтроля. Замечу, что 8 декабря законопроект был рассмотрен в первом чтении, и скорость его продвижения поражает. Наверное, многие депутаты даже не успели вникнуть в его детали.

Думается, контроль онлайн-ставок следует перевести в государственную структуру. Пусть это будет публично-правовая компания, но без частных партнеров. Зачем создавать нового регулятора?

Интерактивные ставки разрешили принимать с 2014 года, и с тех пор букмекеры используют контролируемую государством платежную систему: это два ЦУПИС - Центра учета переводов интерактивных ставок. Они решают споры между конторами и игроками и имеют лицензию Центрального банка РФ. Новая частная компания заменит два существующих ЦУПИС и станет единственной. Нам предлагают создать никем не контролируемого монополиста. Он начнет пропускать через себя деньги букмекеров. Дойдут ли они так же, как раньше, до федераций?

Депутаты также предлагают установить целевые отчисления в размере 1% от базы. А базу определять как "доход от приема ставок, интерактивных ставок". Продвигают уменьшение отчислений до 1%, то есть денег для спорта станет меньше, и перевод отрасли в публично-правовую компанию. Она будет... оператором частной ООО? И эта единственная ООО будет пропускать через себя деньги букмекеров, которые пойдут... куда и кому? Не испарится ли после этого и рынок рекламы и спонсорских контрактов, который сейчас в основном и подпитывает спорт?

Думается, контроль онлайн-ставок следует перевести в государственную структуру. Пусть это будет ППК, но без частных партнеров. Зачем создавать нового регулятора? Эти функции может исполнять, например, госбанк. И вообще у нас полно системообразующих финансовых институтов с огромной долей участия государства, абсолютно прозрачных. Они стоят на службе государства.

Давайте подчиним движение финансовых потоков и целевых отчислений им, тому же Центробанку. Есть утвержденный список системообразующих банков, пусть у них и будет ЦУПИС. Это самый простой и прозрачный путь - государство, букмекеры, спортсмены и игроки будут знать и контролировать, на что пошел каждый рубль. Это должен быть государственный регулятор. И это ли не основа будущих побед?