Цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года

Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла позволят снизить цены на эти продукты уже до конца года, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Подписание должно состояться до 20 декабря.

- Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничения розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года, - подчеркнул глава минэкономразвития.

Ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз в части производителей и Министерство промышленности и торговли в части розничных сетей. Мониторить цены будет Федеральная налоговая служба на основе данных контрольно-кассовой техники.