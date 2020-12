Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря

Дождались. Второй сезон "Обычной женщины", безусловно, одна из самых ожидаемых премьер недели. Писали о нем отдельно, но напоминаем. Выходят и вторые сезоны сериалов "Пенниуорт" и "Мертвые ласточки". Новая экранизация Стивена Кинга "Противостояние" - про вирус, кстати. Эти проекты иные зрители ждали не меньше, как и юбилейный 20-й сезон сериала "Тайны следствия". Если продолжать тему вируса, на Первом канале подробно расскажут обо всех трех российских вакцинах. Из интернета на ТВ пожаловал ни к чему не обязывающий сериал "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина. Сборник анекдотов, иногда бородатых, рассказанных первоклассными актерами. Все в этом сериале рассчитано на быструю усваиваемость, этакий красиво упакованный фаст-фуд.

Но прежде чем перейти к нашему гиду по премьерам, минутка гордости. Сериал "Эпидемия" стал первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года. А на торжественной церемонии награждения победителей Promax Regional Award, почетной награды в области промоушена, маркетинга и дизайна, золото в номинации Best use of talent, опередив кейс фильма "Мстители: Финал", получила кинокомпания 1-2-3 Production за коллаборацию с Майком Шинодой в проекте "Аванпост", который можно смотреть в виде фильма или сериала - как пожелаете. И "Эпидемия", и "Аванпост" доступны на легальных ресурсах в интернете.

1. Прямые эфиры проекта "Голос". На Первом канале,18 декабря, 21.30.

Теперь судьбу участников решают не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона. После нокаутов в проекте осталось 12 исполнителей - по трое в каждой из команд. По итогам четвертьфинала конкурс покинут четыре человека, после полуфинала - еще четыре. В финал проекта попадут лишь четверо сильнейших , а окончательный выбор между ними зрители сделают уже без участия наставников, в роли которых в этом сезоне выступают Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

2. Документальный фильм "Вакцины против коронавируса. Все, что нужно знать". На Первом канале, 10 декабря, 00.20.

В России начинается массовая вакцинация от коронавируса. В ближайшие дни в стране будет произведено более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Как заявляют разработчики, ее эффективность превышает 95%. Первыми вакцинировать будут трудящихся в системах здравоохранения, образования и социальных работников. Авторы фильма постараются объяснить принцип действия трех российских вакцин от COVID-19. Они разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" и в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова соответственно.

3. Двадцатый юбилейный сезон сериала "Тайны следствия". "Россия-1", с 14 декабря в 21.20.

В новом сезоне следователь Мария Швецова (Анна Ковальчук) переезжает на дачу, но отдохнуть ей не удастся. Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает ее и оперативника Платонова (Алексей Комашко). В команде под руководством полковника Ковина (Вячеслав Захаров) к уже полюбившимся оперативнику Курочкину (Александр Новиков), начальнику отдела Кораблеву (Игорь Николаев) и криминалисту Квашне (Степан Пивкин) присоединятся новые сотрудники - Эльдар Калимулин (Радмил Хайрутдинов) и Катя (Виктория Волохова).

4. Новая экранизация Стивена Кинга - сериал "Противостояние". На сервисе Амедиатека c 18 декабря.

История о мире, где от вируса вымирает 99% населения. На осколках цивилизации возникает некий Рэндалл Флегг, которого называют посланником дьявола. Он собирает свою паству, однако ему противостоит "Свободная зона" - комьюнити под предводительством Матушки Абигейл, женщины, способной призывать к себе людей во снах. Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Вупи Голдберг, а в списке режиссеров значится Винченцо Натали ("Куб", "Кодер") и Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").

5. Второй сезон сериала "Обычная женщина". На сервисе Premier, с 17 декабря.

В кресле режиссера теперь тоже женщина - Наталья Мещанинова. А Борис Хлебников - художественный руководитель и один из сопродюсеров. Как помнит зритель, героиня Анны Михалковой ждала ребенка. Теперь она многодетная мать. Но что же стало с ее криминальным бизнесом и как себя теперь будет вести прежде обманутый муж (Евгений Гришковец), который теперь знает о жене всю правду. Или почти всю.

6. Второй сезон сериала "Пенниуорт". КиноПоискHD, c 14 декабря.

Динамичный американский сериал-боевик, снятый в ретро-эстетике рассказывает историю персонажа комиксов DC молодого Альфреда Пенниуорта за много лет до того, как он стал дворецким Бэтмена. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред (Джек Бэннон), бывший боец британского спецназа, вместе с двумя сослуживцами открывает в Лондоне собственное охранное агентство. Выполняя частные заказы, он знакомится с будущими родителями Бэтмена. В новом сезоне Пенниуорту предстоит вновь столкнуться с фашистским обществом воронов и злопамятным лордом Харвудом, который намерен устроить на улицах Лондона настоящую войну.

7. Второй сезон сериала "Первые ласточки". КиноПоиск НD, с 15 декабря. Первые сезоны можно посмотреть на этом же ресурсе.

Откровенная подростковая драма, которая затрагивает множество сложных тем: буллинг, суицид, селфхарм, отношения со своим телом и сексуальностью, жизнь с ограниченными возможностями и зависимость. "Первые ласточки" произведена на Украине. По сюжету одну из учениц выпускного класса самой обычной школы находят мертвой. Делом занимается следователь и мама одного из местных учеников Ольга Макарова.

8. Никита Панфилов в новом сезоне детектива "Пес". НТВ, 14-18 декабря в 21.20.

Детектив о внештатном сотруднике Максе Максимове и его четвероногом друге выходит в эфир НТВ с 2016 года. В новом сезоне героев ждут очередные дела. Лучшим друзьям в очередной раз предстоит вытащить друг друга из любой передряги и показать, на что они способны. Им по-прежнему помогают бывшая жена Макса Лена, бывший лучший друг Леонидов. Панфилов говорит, что новый сезон будет "гораздо безбашеннее". Также НТВ покажет новый сезон еще одного популярного сериала "Морские дьяволы. Особое задание". Эфир - 14-18 декабря в 18.30

9. Хирург (Александр Залдостанов) в гостях у программы "101 вопрос взрослому". На Первом канале, 19 декабря, 10.15.

В ток-шоу, напомним, взрослый герой отвечает на вопросы детей от 10 до 18 лет. Разговором руководит ведущий, чей голос звучит за кадром. Хирург, он же Александр Залдостанов, самый известный российский байкер, расскажет, платит ли он штрафы за езду без шлема, сколько раз подтягивается, как ухаживает за волосами, как зарабатывает на жизнь, почему девушек привлекают байкеры, как реагирует на критику и насмешки в интернете и почему не советует делать татуировки. Хирург также поведает о самых важных и крутых байк-шоу и о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

10. К 90-летию Владимира Ворошилова покажут повтор документального фильма "Вся жизнь - игра". На Первом канале, 20 декабря, 00.10.

Феномен успеха Владимира Ворошилова пытались разгадать многие, но повторить его яркую телевизионную судьбу пока не удалось никому. Ворошилов не просто придумал с чистого листа новую телевизионную игру - интеллектуальное казино "Что? Где? Когда?" и на протяжении десятилетий удерживал интерес телезрителей к ней. Ворошилов ушел, а его программа до сих пор живет. В фильме участвуют Людмила Гурченко, Анатолий Лысенко, Александр Друзь и другие.

11. Фильмы и программы к 100-летию Службы внешней разведки (СВР) России. В частности, авторский документальный фильм Сергея Брилева "Наша Африка в Латинской Америке" (20 декабря в 01.00).

Африка де лас Эрас - легендарная разведчица-нелегал испанского происхождения, много лет проработавшая в интересах Советского Союза. Знаменитая Африка воспитала не одно поколение профессиональных разведчиков. Двое из них, полковник Тамара Ивановна Нетыкса и Герой Советского Союза, историю которого расскажут впервые, поделятся малоизвестными фактами о ее личной и профессиональной жизни.

12. Документальный цикл Леонида Млечина "Вспомнить все. Самые знаменитые операции внешней разведки". На ОТР, с 14 по 18 декабря, в 22.05.

Цикл приурочен ко дню работников органов безопасности России. Состоит из пяти фильмов, которые расскажут о сотрудниках спецслужб и знаменитых разведчиках. 14 декабря - "Сказка для взрослых, или Самая завидная работа на земле", о разведке в кино и в жизни. 15 декабря - "Министр в роли агента", о первом поколении советских разведчиков. 16 декабря - "Коллективный Штирлиц", о том, существовал ли герой в "Семнадцати мгновений весны в реальности". 17 декабря - "Промывание мозгов или искусство вербовки", об умении точно оценить надежность информации. 18 декабря - "Побег начальника контрразведки", об одной из самых успешных послевоенных операций внешней разведки.

13. Документальный фильм "Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино". "ТВ Центр", 15 декабря, 23.05.

Недавно в сети вышел фильм про Успенского авторства Романа Супера. "ТВ Центр" представляет совершенно другую работу про того же героя. Успенский был самым успешным детским писателем эпохи застоя, а в 1990-е заработал на своих героях сумасшедшие деньги. Фан-клуб Чебурашки есть даже в Японии, героев Успенского обожают миллионы. Но его дочь говорит, что сам он детей ненавидел, сдал ее в тоталитарную секту, унижал своих жен, избивал пасынка и погряз в бесконечных ссудах и склоках.

14. Новый сезон трэвел-сериала "Горизонт приключений". Канал HDL, 20 декабря в 20.00.

На этот раз актер и каскадер Стас Румянцев отправится в путешествие по неизведанным местам Крыма. Он побывает в Керчи, Феодосии, Судаке, Симферополе, Бахчисарае, Балаклаве, Севастополе, Евпатории. Его задача - открыть ранее незнакомые места, нанести на карту новые маршруты и показать Крым таким, каким его не видели обычные туристы. Телезрителей ждет путешествие длиною более 600 километров по Крымскому полуострову. Премьера первого выпуска "Горизонт приключений. Крым" состоится в прямом эфире и в официальной группе проекта в соцсети "Одноклассники" 15 декабря в 20.00. Новые выпуски будут доступны в формате онлайн-трансляций по будням - с 16 по 18 декабря в 20.00 и с 23 по 25 декабря в 20.30.

15. Не забываем о кино. Шарлто Копли, Данила Козловский, Хейли Беннет - в боевике "Хардкор". На НТВ, 14 декабря в 23.45.

В секретной лаборатории, расположенной в небе над российской столицей, проходят эксперименты по созданию искусственных организмов. С помощью новейших достижений науки и техники ученые изготавливают киборгов, предназначенных для военных нужд. Эстель, одна из сотрудниц воздушной лаборатории, завершает работу над опытным образцом по имени Генри. В фильме также снимались Андрей Дементьев, Дарья Чаруша, Светлана Устинова, Тим Рот, Равшана Куркова, Сергей Шнуров и другие. На Okko с 15 декабря можно смотреть фильм "Довод", хотя лучше это делать на большом экране. Режиссер "Начала" и "Дюнкерка" Кристофер Нолан продолжает свои игры со временем на новом уровне.