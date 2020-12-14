Делегация Госдумы посетит Южную Корею 27-28 декабря

Официальный визит делегации Госдумы в Республику Корея состоится 27-28 декабря. Предстоящую поездку обсудили председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и специальный посланник южнокорейского президента У Юн Гын, сообщается на сайте Госдумы.

В ходе визита состоится второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея.

Также обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

У Юн Гын передал слова благодарности от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за организацию выступления главы Республики Корея в Государственной Думе в июне 2018 года. Это выступление, безусловно, внесло свой вклад в развитие межпарламентских отношений, подчеркнул Вячеслав Володин.

Российский спикер также отметил большой вклад глав государств в развитие отношений двух стран.

Между тем в нынешнем году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений.