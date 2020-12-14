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14.12.2020 17:43
Рубрика: В мире

Директором Музея искусств Каракалпакстана станет Тигран Мкртычев

Текст: Иван Владимиров
Директором знаменитого Музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого станет Тигран Мкртычев. Как сообщил фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана, Тигран Мкртычев приступает к обязанностям директора со 2 января.

Тигран Мкртычев назначен на эту должность по результатам открытого международного конкурса на должность директора Государственного музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого. Конкурс проводился в 2019 году министерством культуры Узбекистана и фондом развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана.

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Приоритетные цели, поставленные перед новым директором, - это развитие международного партнерства музея, создание целевого капитала музея и фандрайзинговых программ. В частности, среди первоочередных задач - организация международного совета по изучению коллекции Музея им. И.В. Савицкого и международного попечительского совета музея, в который войдут деятели искусств, политики и представители сферы бизнеса.

Тигран Мкртычев был выбран экспертным советом из шести кандидатов летом 2019 года. Он возглавлял на тот момент Музей Рерихов - филиал Государственного музея искусства народов Востока.

Выпускник кафедры археологии Средней Азии Ташкентского государственного университета (1981), Мкртычев в 1994-2008 годах был руководителем археологических экспедиций в Средней Азии, Туве, Китае. В 2003 году защитил докторскую диссертацию "Буддийское искусство Средней Азии I-X веков". В Государственном музее искусства народов Востока работал с 1985 года, в том числе с 2005 по 2017 в должности заместителя директора по научной работе музея. Был сокуратором более 20 выставок в Музее народов Востока, Музее Рерихов, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музее Рейс - Энгельхорт (Манхейм), Музее Метрополитен (Нью-Йорк), Музее изобразительных искусств Туркменистана (Ашхабад) и др.

Музей искусств республики Каракалпакстан в Нукусе назван именем своего создателя - археолога, этнографа и художника Игоря Савицкого (1915-1984). Савицкий сумел создать музей, неповторимость которого определяется уникальным сочетанием богатой археологической коллекции, собрания раритетов традиционного искусства и быта народов Каракалпакстана и великолепной коллекции русского авангарда и советского модернизма.

Фото: iStock
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Если археологическая коллекция (около 80 тысяч единиц хранения) возвращает память о цивилизации Древнего Хорезма, открытой учеными на рубеже 1960-х, то собрание авангарда и модернистского искусства представляет живопись, графику и скульптуры мастеров 1920-1960-х годов. Савицкий спасал эти работы и архивы художников русского авангарда не только от забвения, но и от угрозы уничтожения. Среди жемчужин собрания - работы Любови Поповой, Роберта Фалька, Александра Осмеркина, Соломона Никритина, Петра Соколова, Михаила Курзина, Александра Волкова, Усто Мумина, Виктора Уфимцева, Василия Лысенко, Алексея Исупова, Оганеса Татевосяна, Нины и Надежды Кашиных, Урала Тансыкбаева, Алисы Порет. Таким образом, в Нукусе оказалось сегодня одно из лучших в мире собраний русского авангарда.

В России работы из Музея искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого последний раз показывались в 2017 году на выставке "Сокровища Нукуса" в ГМИИ имени А.С. Пушкина.

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