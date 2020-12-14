Для регулирования сферы туризма подготовят новый отраслевой закон

Для регулирования сферы туризма будет подготовлен новый отраслевой закон. При этом изменения, внесенные в действующий закон о туризме, будут учтены. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Сейчас создается рабочая группа по законодательству, и мы как законодатели пойдем по пути написания нового закона, а не внесения изменений в закон 1996 года", - сказала Инна Святенко в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Она пояснила, что существующий закон был ориентирован на защиту российских туристов за рубежом. Сейчас стоит другая задача - развивать внутренний туризм и привлечь в Россию зарубежных туристов, обеспечить конкурентоспособный уровень сервиса в отрасли.

При этом, уже внесенные изменения в действующее законодательство будут учтены при подготовке нового закона, отметила сенатор. "Основные акценты будут сделаны на развитии внутреннего туризма, на правах и возможностях тех, кто приехал в Россию", - сказала она.

В частности, нужно учесть существующие положения о регулировании деятельности отельеров, специалистов гидов-переводчиков, пояснила Святенко. Также будут учтены информационные технологии и уже существующие онлайн-платформы для планирования путешествий.