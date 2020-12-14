Два российских фильма завоевали Гран-при фестивалей в Германии и Италии

Российский фильм Ивана И. Твердовского "Конференция" о трагедии террористического акта в театре на Дубровке и нашем общем беспамятстве получил Гран-при на фестивале в Котбусе. Это четвертая награда, которую молодой режиссер завоевал в немецком городе, - ранее престижные премии получали его фильмы "Класс коррекции" (Гран-при), "Зоология" (Гран-при) и "Подбросы" (Приз за режиссуру). Несколькими днями ранее "Конференция" была награждена призами за режиссуру и лучшую женскую роль на 42-м кинофестивале в Каире.

А 74-й международный кинофестиваль в итальянском Салерно и 23-й международный фестиваль в Гватемале увенчали своими Гран-при российский фильм Михаила Нестерова-Косырева "Гранд канкан" - музыкальную драму о закулисной жизни звезд Московского театра оперетты. Картина совершает триумфальный путь по фестивалям мира: в ее коллекции призов главные награды киносмотров в Вене, Милане, Парме, Боготе.